陳傑憲冠軍手勢！艋舺青山宮「1張圖神對比」：100年前就有了

▲陳傑憲「空框」愛台灣，成了經典手勢。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊4比0完封日本，球員們也十分積極把「台灣」展現出去，像是隊長陳傑憲第5局全壘打回來後，刻意在胸前畫了一個「空框」，意味著告訴大家「We are Team Taiwan」，這一幕成了經典畫面。而香火鼎盛的艋舺青山宮笑稱，其實早在100年前，廟內的增祿司就比了冠軍手勢，引發網友炸裂直呼，「神預測！」

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▲增祿司百年前就神預測。（圖／翻攝臉書艋舺青山王）

北市艋舺青山宮在臉書粉專上傳2張有趣畫面，左邊是大家熟悉的陳傑憲，他在第5局轟出帥氣3分砲後，跑回本壘時，其實球衣並沒有Taiwan的字樣，但為了讓世界看見台灣，全壘打回來後，他在胸前畫了一個「空框」，意味著告訴大家「We are Team Taiwan！」

而右邊尊神為增祿司，照片可見，祂也在胸前比出空框。粉專笑稱，「今日我最紅，艋舺青山宮增祿司100年前就比了冠軍手式，好多朋友及媒體來朝聖，快來艋舺青山宮超級比一比！」

事實上，陳傑憲返台受訪時，也親自解釋原因，他們代表台灣，更是台灣的驕傲，「在這麼關鍵的時候，能夠擊出這麼關鍵的全壘打，那個手勢就是要告訴大家，我們是從台灣來的選手！」

另外，艋舺青山宮官網指出，增祿司是掌理陰陽兩界人鬼及地府各部單位褒獎之職，凡於陰陽界有善行義舉之人鬼及各部單位工作績效有功者，經查定後依獎懲條例，由該司執行論功行賞；福德司掌管賞法之職。

底下網友紛紛朝聖驚呼，「明年WBC資格賽乾脆請增祿司來到現場坐鎮幫台灣英雄加油好了」、「增祿司最紅的一天」、「果然舉頭三尺有神明，神明早就表態了」、「神預測」、「原來增祿司也會打棒球」、「厲害～100年前先預測了」、「非常潮」、「艋舺尚勇」。