台積電「1職缺」起薪3萬2！他看條件傻眼：不如做超商　PTT卻戰翻

▲台積電向來被視為高薪工作的代表。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「護國神山」台積電是許多人夢寐以求的企業之一，不過就有網友發現，他們博物館行政助理這個職缺，起薪僅3萬2700元，且要求英文能力「聽說讀寫」都要精通，這讓他忍不住吐槽，「不如做超商！」而話題也掀起熱烈討論。

網友昨日在PTT發文貼出截圖，只見這是台積電創新館行政助理的職缺，約聘1年，學歷要大學以上，科系不拘；至於語言能力的部分，中英文「聽說讀寫」都要精通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看完不禁笑說，「世界市值前十aka台灣護島神山，給出32K台票而且英文要精通，以後遇到台GG（台積電）的，是不是應該先問什麼職位？有沒有台積電某些崗位不如超商店員的八卦？」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

對此，鄉民紛紛回應，「圖書館助理是想要多少？又不輪班」、「人家靠的是獎金」、「約聘的，搞不好還不是掛GG底下」、「上市櫃行政職、英文精通，32K也太低了」、「圖書館司書這種涼缺32K，爽死好嗎」、「一看就知道是行政缺」、「行政職也是會分紅的」、「沒出過社會嗎」、「一般司書可能還29K勒」、「文組仔，知道年終幾個月嗎」、「感覺就是爽缺」、「這工作不就圖書館顧門的...要多高」。

另外，不少人也驚訝表示，台積電居然有博物館，「台積電有博物館喔？裡面都放什麼？」「原來台積電有博物館」。

值得一提的是，「台積電創新館」位在新竹科學園區晶圓十二A廠旁，佔地約200坪，一共分為三個展區，裡面透過互動技術、數位內容及歷史資料，讓參訪者了解積體電路對生活的重要性，也說明台積公司對全球積體電路的創新及對台灣經濟發展的貢獻；另外，該場館採免費預約制，參訪時間為80分鐘。