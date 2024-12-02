全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

▲美國出動B-1B轟炸機、F-16戰鬥機，南韓出動F-35A匿蹤戰機參加聯合空中軍演。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2日發布報告指出，受到俄烏戰爭、加薩衝突、亞洲緊張情勢推動，全球100大軍備製造商2023年武器與軍事服務銷售總額來到6320億美元，成長4.2%。報告指出，國家中山科學研究院（NCSIST）是唯一上榜的台灣公司，收入增長27%，達32億美元。

路透引述報告指出，全球武器製造商難以滿足不斷增長的需求，在2022年收入下滑，當中許多公司在2023年設法增加產量。SIPRI軍事支出與武器生產研究員斯卡拉扎托（Lorenzo Scarazzato）表示，百大武器生產商的軍火收入尚未完全反映需求規模，多堅企業已經啟動人員招募，顯示出對未來銷售的樂觀態度。

▲全球前20大軍備製造商。（圖／翻攝自SIPRI）

美國

百大名單上的美國軍備廠商總銷售額較2022年增加2.5%，來到3170億美元，占百大總銷售額的一半。自2018年以來，百大名單的前5名都在美國。不過洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）及RTX武器銷售額略有下降。

歐洲

總部位在歐洲的27間企業（排除俄羅斯）總收入為1330億美元，微幅增加0.2%，成長幅度較低的原因是專注於複雜武器系統的舊合約執行。

俄羅斯

俄羅斯廠商總銷售額增幅最大，成長40%，來到260億美元，這幾乎完全是因為俄羅斯技術國家集團（Rostec）收入增長49%。俄羅斯技術國家集團是俄羅斯國營企業，控制多間軍火生產商。

亞洲與大洋洲

亞洲與大洋洲23間公司總收入增長5.7%，來到1360億美元。有4間韓國企業武器收入成長39%，來到110億美元；5間日本公司營收成長35%，來到100億美元。研究員Xiao Liang指出，日韓公司武器收入急劇增長，反映出該地區應對威脅而進行軍事擴張的趨勢。

中東

百大名單之中有6間位在中東地區，總收入成長18%，達到196億美元。研究員Diego Lopes da Silva表示，「中東地區最大的幾間軍火生產商的收入來到前所未見的高度，且這狀況似乎還會持續下去」。

其他值得注意的動態

1.中國大陸：在經濟放緩情況下，中國大陸Top 100企業軍火收入增長0.7%，總收入1030億美元，是2019年以來最小增幅。

2.印度：3間企業收入成長5.8%，來到67億美元。

3.台灣：國家中山科學研究院（NCSIST）是唯一上榜的台灣公司，收入增長27%，達32億美元。

4.土耳其：拜卡防務公司（Baykar）生產武裝無人飛行載具（UAV）已在烏克蘭戰爭廣泛使用，收入增長25%，達19億美元。

5.英國：設計、製造、維護核彈頭的原子武器機構（AWE）收入增長16%，達22億美元。