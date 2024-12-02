　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

▲▼美國出動B-1B轟炸機、F-16戰鬥機，南韓出動F-35A匿蹤戰機參加聯合空中軍演。（圖／路透）

▲美國出動B-1B轟炸機、F-16戰鬥機，南韓出動F-35A匿蹤戰機參加聯合空中軍演。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2日發布報告指出，受到俄烏戰爭、加薩衝突、亞洲緊張情勢推動，全球100大軍備製造商2023年武器與軍事服務銷售總額來到6320億美元，成長4.2%。報告指出，國家中山科學研究院（NCSIST）是唯一上榜的台灣公司，收入增長27%，達32億美元。

路透引述報告指出，全球武器製造商難以滿足不斷增長的需求，在2022年收入下滑，當中許多公司在2023年設法增加產量。SIPRI軍事支出與武器生產研究員斯卡拉扎托（Lorenzo Scarazzato）表示，百大武器生產商的軍火收入尚未完全反映需求規模，多堅企業已經啟動人員招募，顯示出對未來銷售的樂觀態度。

▲▼ 。（圖／翻攝自SIPRI）

▲全球前20大軍備製造商。（圖／翻攝自SIPRI）

美國
百大名單上的美國軍備廠商總銷售額較2022年增加2.5%，來到3170億美元，占百大總銷售額的一半。自2018年以來，百大名單的前5名都在美國。不過洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）及RTX武器銷售額略有下降。

歐洲
總部位在歐洲的27間企業（排除俄羅斯）總收入為1330億美元，微幅增加0.2%，成長幅度較低的原因是專注於複雜武器系統的舊合約執行。

俄羅斯
俄羅斯廠商總銷售額增幅最大，成長40%，來到260億美元，這幾乎完全是因為俄羅斯技術國家集團（Rostec）收入增長49%。俄羅斯技術國家集團是俄羅斯國營企業，控制多間軍火生產商。

亞洲與大洋洲
亞洲與大洋洲23間公司總收入增長5.7%，來到1360億美元。有4間韓國企業武器收入成長39%，來到110億美元；5間日本公司營收成長35%，來到100億美元。研究員Xiao Liang指出，日韓公司武器收入急劇增長，反映出該地區應對威脅而進行軍事擴張的趨勢。

中東
百大名單之中有6間位在中東地區，總收入成長18%，達到196億美元。研究員Diego Lopes da Silva表示，「中東地區最大的幾間軍火生產商的收入來到前所未見的高度，且這狀況似乎還會持續下去」。

其他值得注意的動態
1.中國大陸：在經濟放緩情況下，中國大陸Top 100企業軍火收入增長0.7%，總收入1030億美元，是2019年以來最小增幅。
2.印度：3間企業收入成長5.8%，來到67億美元。
3.台灣：國家中山科學研究院（NCSIST）是唯一上榜的台灣公司，收入增長27%，達32億美元。
4.土耳其：拜卡防務公司（Baykar）生產武裝無人飛行載具（UAV）已在烏克蘭戰爭廣泛使用，收入增長25%，達19億美元。
5.英國：設計、製造、維護核彈頭的原子武器機構（AWE）收入增長16%，達22億美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭采潔難得回台！「驚喜現身戶政事務所」被拍
突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！　醫示警了
9歲童路跑遭輾亡！　父母淚崩跪地「要真相」
高醫名師揪女學生：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了
台中警進學校帶走小六生！　盧秀燕怒了
LIVE／吳宗憲酸蔡其昌蹭棒球！中職6球團打臉　周杰倫黃牛票
台灣保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

闖IKEA偷拍床戲！這部「謎樣片」太經典　時隔15年再掀熱議

空服員突然攻擊女同事　持刀「砍傷空姐脖子」被控謀殺未遂罪

全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

普丁批准未來3年國家預算！　明年「軍事開支4.1兆」創紀錄

亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

女長大意外發現被收養真相　網路尋親多年「生父竟是臉書好友」

拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

才新婚23天！　26歲女「PO完蜜月照幾小時」突然昏倒街上死亡

集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

闖IKEA偷拍床戲！這部「謎樣片」太經典　時隔15年再掀熱議

空服員突然攻擊女同事　持刀「砍傷空姐脖子」被控謀殺未遂罪

全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

普丁批准未來3年國家預算！　明年「軍事開支4.1兆」創紀錄

亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

女長大意外發現被收養真相　網路尋親多年「生父竟是臉書好友」

拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

才新婚23天！　26歲女「PO完蜜月照幾小時」突然昏倒街上死亡

集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

菊池雄星想帶天使闖季後賽　解密指叉球握法改變

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

雲林路跑兼打詐儀錶板記者會　守護民眾健康防止荷包失血

男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

2024台灣人出國最愛玩什麼？4大海外排行榜出爐　東京仍是首選

鯨魚擱淺診療中離世　解剖消化系統取出「大型帆布袋」

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

即／拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

更多熱門

相關新聞

敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

一個追蹤敘利亞內戰進展的團體指出，自從2011年內戰爆發以來，政府軍今天首度失守第2大城阿勒坡。反對勢力發動一波閃電奇襲，總統巴夏爾．阿塞德遭到重挫。

德外長訪陸前　指責中國威脅歐洲印太和平

德外長訪陸前　指責中國威脅歐洲印太和平

中俄轟炸機聯合飛行！　17架軍機穿過沖繩附近海域

中俄轟炸機聯合飛行！　17架軍機穿過沖繩附近海域

加薩民眾瘋搶麵餅　3女人群中窒息活活擠死

加薩民眾瘋搶麵餅　3女人群中窒息活活擠死

8年來第一次！　敘利亞反抗軍攻入阿勒坡

8年來第一次！　敘利亞反抗軍攻入阿勒坡

關鍵字：

瑞典SIPRI軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面