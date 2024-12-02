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明起變天4地轉雨！3波東北季風接力襲台　周末再一波降溫

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日、周五及下周三受偏強東北季風影響，大台北及宜蘭花蓮轉為有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，明天起北北基宜轉濕涼，明日、周五及下周三受偏強東北季風影響，大台北及宜蘭花蓮有局部雨勢。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，周末伴隨一波顯著東北季風影響，氣溫再進一步下降及迎風面降雨範圍擴大的可能性。

賈新興今在臉書發文指出，今日中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。明日東北季風影響，中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。周三到周四，大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

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他說，周五到下周日受東北季風影響，大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周一大台北北側、北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，下周二各地天氣穩定。

他進一步表示，下周三受東北季風影響，大台北、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

林孝儒則在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，預測明天起至周末為東北季風強弱影響環境，位於背風面的中南部天氣穩定，晴時多雲天氣為主，預測高溫24至28度，夜低溫約18至20度，局部沿海空曠或近山平地約15至17度。

他表示，北部及東部因位處迎風面，雲量相對還是比較多，預測高溫約22至25度，夜低溫約15至18度，且配合地形，尤其北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有短暫降雨影響，外出活動還請記得攜帶雨具以備不時之需。

林孝儒說，周末再伴隨一波顯著東北季風影響，留意氣溫再進一步下降及迎風面降雨範圍擴大的可能性。整體而言，本周天氣變化不大，中南部以穩定天氣為主，日夜溫差較大，迎風面的北部與東部留意局部降雨，外出攜帶雨具。

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