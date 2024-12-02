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集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 網友拍下富士山頂出現「火龍」奇景。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本代表象徵之一的富士山被日本人視為「聖山」，也是許多外國遊客一生必訪的景點，近日更出現如夢似幻的「橘紅色火龍」雲景，因雲層在夕陽餘暉映照下，宛如一條巨龍盤旋於富士山上空，在網路上引發熱議，由於今年正好是龍年，也為富士山再添神聖色彩。

這幅奇景出現在11月27日傍晚，不少民眾都從遠處目睹層層雲朵逐漸蜿蜒，最終勾勒出龍的形態，在橘紅色光芒籠罩下更顯神聖莊嚴，有如一條燃燒的巨龍，紛紛拍下照片上傳社群媒體，吸引眾多網友朝聖。

為避免被誤認為AI生成圖片，還有民眾特意從不同角度拍攝或錄影，證明這一幕絕非造假，而是天然形成的美景。

相關畫面在X上累積逾2500萬次觀看，許多網友讚嘆彷彿神靈現身，「據說富士山頂自古就有龍居住」、「龍神降臨」、「鳥山明老師現身了，是七龍珠」、「如果真的沒有修圖就太神奇了」、「今年剛好是龍年」、「不知道有沒有人的願望成真了」。

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