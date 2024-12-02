集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

▲ 網友拍下富士山頂出現「火龍」奇景。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本代表象徵之一的富士山被日本人視為「聖山」，也是許多外國遊客一生必訪的景點，近日更出現如夢似幻的「橘紅色火龍」雲景，因雲層在夕陽餘暉映照下，宛如一條巨龍盤旋於富士山上空，在網路上引發熱議，由於今年正好是龍年，也為富士山再添神聖色彩。
ちなみにこちらはあの映像の1分前の様子— MUUA(@muua__muua) November 29, 2024
富士山頂に龍が生まれていくところ#富士山 pic.twitter.com/trXwADq4U7
昨日、富士山に燃えるような龍がいた#富士山 pic.twitter.com/nKgPYzaonz— MUUA(@muua__muua) November 28, 2024
這幅奇景出現在11月27日傍晚，不少民眾都從遠處目睹層層雲朵逐漸蜿蜒，最終勾勒出龍的形態，在橘紅色光芒籠罩下更顯神聖莊嚴，有如一條燃燒的巨龍，紛紛拍下照片上傳社群媒體，吸引眾多網友朝聖。
為避免被誤認為AI生成圖片，還有民眾特意從不同角度拍攝或錄影，證明這一幕絕非造假，而是天然形成的美景。
富士山のSNSグループから拝借。今日の富士山の写真らしい。偶然とは思いがたいほどの竜の形。これはなにを意味しているのだろう？ pic.twitter.com/6Tzi8WRspc— 内海 聡 (@touyoui) November 28, 2024
こんばんは。(*´˘`*)— かずお (@hori7186) November 27, 2024
日没後の山中湖
富士山の山頂に掛かる雲に
夕日が当たって
まるで龍のように見えました。
何か良い事でもあればいいなぁ。笑
良い夜を。(*^^*) pic.twitter.com/fZKfMy0pLk
相關畫面在X上累積逾2500萬次觀看，許多網友讚嘆彷彿神靈現身，「據說富士山頂自古就有龍居住」、「龍神降臨」、「鳥山明老師現身了，是七龍珠」、「如果真的沒有修圖就太神奇了」、「今年剛好是龍年」、「不知道有沒有人的願望成真了」。
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