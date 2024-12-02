高醫名師爆性騷女研究生　「妳太美！我怕忍不住」

▲高醫主任蕭世槐被認定性騷成立，遭拔官懲處。（翻攝胡志明醫藥大學震興醫院臉書）



圖文／鏡週刊

高雄醫學大學附設醫院遠距健康照護中心主任蕭世槐，身兼高醫公衛系講師，今年9月以帶團出國名義，要一名女研究生訂房，並傳訊表示歡迎同房，甚至說：「妳太美，我怕我忍不住！」女學生向校方申訴，沒想到蕭接受調查時堅不認錯，辯稱揪同房是為了減輕女學生的經濟負擔。高醫調查認定性騷成立，將蕭拔官，但女學生不滿被蕭說成又笨又窮，準備提告。

「已婚的蕭世槐性騷擾女學生，而且從未表達歉意，真的很無恥！」L小姐告訴本刊，她是高醫公衛系碩士三年級的學生，2年前友人推薦她找蕭擔任論文指導老師，二人經常討論研究計畫，沒想到蕭竟藉機聊起18禁話題，但論文到最後一關，她擔心和蕭翻臉會無法畢業，只好隱忍，沒想到蕭卻變本加厲。

▲蕭世槐要女研究生L小姐訂房，並傳訊表示歡迎同房。（讀者提供）

今年8月，蕭世槐找L小姐及其他五名女學生到辦公室開會，表示要帶她們參加今年10月在韓國舉辦的亞太公衛研討會，過程中蕭以擔心房間不夠為由催促L小姐盡快訂房，還連續傳了多則充滿性暗示的訊息：「妳可以跟我擠一間，歡迎啊！」「妳太美，我怕我忍不住」L小姐看了非常不舒服，試圖轉移話題，蕭卻繼續傳訊：「如果逼不得已，只好妳來和我一起。」

▲高醫認定蕭世槐性騷成立，要求他接受心理輔導及性平課程。（讀者提供）

L小姐隔天一早鼓起勇氣傳訊給蕭世槐，提醒對方別亂開玩笑，蕭則回覆：「知道了，以後不會了。」並收回訊息，卻沒表達絲毫歉意。L小姐思考後，認為蕭的言行輕浮，怕和他出國又會被騷擾、甚至侵犯，因此藉口退團。

後來L小姐在女老師建議下，依程序向學校通報，高醫召開性平調查委員會，最扯的是，蕭世槐接受性平調查期間，學校還讓他按原訂行程帶5名女學生出國參加研討會，讓L小姐質疑學校沒顧慮學生安全。

▲蕭世槐在高醫（圖）擔任主管多年，性騷案成立後被降為專員。（翻攝GoogleMaps）

不僅如此，蕭世槐為合理化性騷擾的言行，還說L小姐在學習上「很弱勢」，花很多時間指導她課業，不料被反咬一口。性平會認為蕭的言詞已構成性騷擾，決議要求蕭自費接受4小時心理諮商與輔導，且要上8小時性別平等教育課程，高醫為了避免爭議發酵，也拔掉蕭遠距健康照護中心主任的職務。

針對指控，蕭世槐表示尊重性平會的調查結果，會接受校方的安排並依規定辦理，但否認因性騷案遭拔官，對於細節不願多談; L小姐質疑性平調查期間，學校讓蕭帶五名女學生出國參加研討會，高醫大同樣也表示不便對外回應。

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