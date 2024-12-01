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國道女駕駛變換車道肇事！轎車被撞飛險翻　後車乘客嚇傻：飛起來耶

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

國道1號南下205.2公里處昨(11月30日)中午12時許發生一起離譜事故！55歲陳女開車從內側車道要變換至中線車道時，擦撞到行駛於中線車道由23歲林男所開的轎車，猛烈撞擊，導致林男車輛瞬間彈飛，又撞擊到行駛於輔助車道65歲廖男所開的車輛，所幸事故並無造成人員傷亡，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼ 國道車禍 。（圖／民眾提供）

▲陳女變換車道，與中線車道後方車輛發生碰撞畫面曝光 。（圖／民眾提供）

這起事故發生在昨天中午12時許，一輛轎車拍下這驚險的一幕。透過畫面可以看到，當時陳女行駛在內側車道，但她似乎未注意後方車輛，直接打了方向燈就要變換車道，當場就與中線車道後方林男的轎車發生擦撞，林男車輛當場彈飛，還差點翻覆，接著又往外線車道衝去，撞上外側車道的轎車，後方車輛駕駛與乘客目睹整個過程，嚇得不斷驚呼，「飛起來耶！」

所幸事故並未造成人員傷亡，警方獲報到場，並對3車駕駛實施酒測，3人並無酒駕情事，到底是不當變換車道還是未保持安全車距而肇事，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 國道車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方呼籲，用路人變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。

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