國道吃便當慘了！男駕駛低頭猛嗑畫面曝　最高罰2.4萬+吊扣車牌

▲國道駕駛低頭用餐遭開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

有駕駛行駛在國道上時吃便當，用右手筷子夾菜、左手托便當的行為導致雙手皆未正常掌控方向盤，國道公路警察指出，依道路交通管理處罰條例處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，參加道安講習。

國道公路警察表示，根據照片顯示，該名駕駛人在行駛時完全專注於便當，用右手筷子夾菜、左手托便當的行為導致雙手皆未正常掌控方向盤。此情況下，一旦遇上突發狀況，例如前車緊急煞車、道路異物或車流變化，駕駛幾乎不可能迅速反應，極易導致追撞或多車事故。

國道公路警察說明，國道車速動輒高達每小時90至110公里，低頭僅3秒，車輛便已行駛70至90公尺，相當於盲駕長達20層樓的距離，後果不堪設想。該駕駛行為違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「以其他方式危險駕車」之規定，將處以6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，參加道安講習。

國道公路警察呼籲，駕駛人行車應雙手穩握方向盤、雙眼注視前方，時刻保持專注，避免任何分心行為。駕駛過程中應避免妨礙行車安全的行為，包括用餐、操作手機或其他干擾行駛的活動。警方將持續強化科技執法，對分心駕駛與危險駕駛行為絕不寬貸，開車安全第一，切勿拿生命冒險。