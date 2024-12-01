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大陸 大陸焦點 特派現場

吃水餃送蚯蚓？　蟑螂、石頭也曾出現這家店碗內

▲焦先生碗中吃出的蚯蚓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲焦先生碗中吃出的蚯蚓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

「（當下）沒有意識到是個什麼」，等焦先生吃了好一陣子，才發現他點的鮮肉雲吞麵裡出現一條黑紫色、長約3公分的蚯蚓。另有其他消費者也投訴，指在大陸知名餃子連鎖店「袁記雲餃」吃出異物，包括蟑螂、石子、小塑膠片等。陸媒認為，隨著餐廳數加速增長，連鎖餐廳可能缺乏良好的食安管控。

綜合陸媒報導，消費者焦先生說，今年11月19日，他在北京一家袁記雲餃花費14元（人民幣，下同；約合新台幣62元）購買一份鮮肉雲吞麵，吃到最後發現一條約長3公分的黑紫色不明物體。「因為當天沒有戴眼鏡，點餐後上餐很慢，我很著急沒有意識到是個什麼。」

焦先生在發現不明物體後，隨即將異物挑出並拍照向店家反映，商家主動提出退回餐費。焦先生回到家中後，找到眼鏡再次回看那個不明物體照片時，發現是一條黑紫色蚯蚓，這讓焦先生感到格外噁心，於是他和同行朋友回到店內與負責人協商賠償，但遭到拒絕。

▼另一名消費者在袁記雲餃吃出的蚯蚓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲另一名消費者在袁記雲餃吃出的蚯蚓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在與商家協商賠償無果後，焦先生進行了投訴，而袁記雲餃始終沒有給出任何賠償方案。直至11月27日，袁記稱願意賠償500元。在媒體關切之下，袁記雲餃才說涉案餐廳將整頓一週，店長開除，對相關員工進行處分。

某投訴平台顯示，多名網友在袁記雲餃吃出異物，包括蟑螂、石子、小塑膠片等。其中，一名消費者在社群平台發文稱，她通過點餐平台在袁記雲餃下單後發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。

主打「現包」的袁記雲餃曾在去年被網友發現餃子皮和肉餡都是冷凍品。目前，袁記雲餃在大陸的分店超過3500家，數量領先同業。在業內看來，袁記雲餃的最大問題在於餐廳營運管理能力，以及對於餐廳端食品安全的管控。

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