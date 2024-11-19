香辣霉豆腐入侵社群！林靜儀喊話不要食用　將調查是否進入台灣

▲有臉書粉專示警，中國「香辣霉豆腐」出現在各社團廣告。（圖／翻攝自Facebook／農藝女孩看世界）

記者洪巧藍／台北報導

短影音盛行，近年來台灣出現不少中國當地零食、食品，先前「蠟瓶糖」才引發一陣風波，近期又有一款「香辣霉豆腐」出現在社群平台廣告。衛福部次長林靜儀今（19）日提醒，在抖音等平台看到不明來歷食品，沒人能保障其安全性，呼籲民眾不要食用；衛福部也會調查該產品是否有進入台灣、透過社群平台販售，評估是否請地方衛生局展開稽查。

臉書粉專「農藝女孩看世界」發文表示，近期「香辣霉豆腐」的貼文和廣告頻頻入侵各地方社團，這些長滿霉毛的豆腐、鮮紅的配料引起地方媽媽的關注，甚至懷疑起這樣的食品到底安全嗎？能吃嗎？文章也指出，這恐怕是抖音流行的三無食品，根本沒有安全保障，食用更要當心毀肝腎！

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林靜儀今日出席活動受訪被問及霉豆腐問題，她表示，這個和蠟瓶糖類似，進口廠商沒有和衛福部申請就讓中國製食品入台，這些就是「三無」食品，不清楚製造商、沒有經過檢驗、沒有核准標章。若還透過社群平台等公開販售，將會有刑責處分，先前衛生局去夜市稽查蠟瓶糖，就有發現相關業者，也正在裁罰中。

「在抖音等平台看到不明來歷食品，請大家都不要食用，沒有人可以告訴你它到底是什麼樣的食品。」林靜儀指出，霉豆腐看起來與國內豆腐乳類似，但是整個源頭到食品安全過程都沒人知道，例如黃豆是否有黃麴毒素，怎麼樣貯存製造，不要說裡面可能添加的調味劑或者色素，都沒有經過檢驗。

林靜儀強調，台灣本身有很多很好的食品，經過一定程度的食安保障控管，若要嚐鮮也應該買合法的進口食品。她重申，請大家對於網路上社群平台上面看到不明來歷、未經核准的國外食品避免食用，特別是中國食品更要小心。自行購買來吃，發生什麼事情沒有人可以幫你，沒有人知道裡面有什麼問題。