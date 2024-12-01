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周二變天北東連5天有雨　大陸冷氣團周末到「北部跌破15度」

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周二到周四水氣增加，大台北及東半部有局部降雨，宜蘭山區可能有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，中央氣象署指出，今、明天天氣穩定晴朗，周二到周四水氣增加，大台北及東半部有局部降雨發生的機率，宜蘭山區可能有較大雨勢，降雨可能持續一周，周五、周六另一波東北季風增強，冷空氣接近大陸冷氣團等級，北台灣屆時明顯降溫下探15度。

氣象署預報員劉沛滕說，從衛星雲圖來看，目前台灣上空雲量偏少，花蓮、台東近海雲系較多，今、明天花東地區有零星降雨，夜間與清晨輻射冷卻效應明顯，清晨還是有局部溫度較低。

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他表示，明天下午開始有東北風帶來水氣，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，周二至周三水氣更多，大台北、東半部有局部降雨機率。另外，中南部周二到周四清晨局部霧，影響能見度，民眾多注意。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，劉沛滕指出，今天花東有零星降雨，明天下午開始基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部降雨，但整體來說天氣穩定，明天溫度回升，北部民眾把握今、明天穩定天氣。

劉沛滕說，周二到周四東北風帶來水氣，迎風面大台北、東半部有局部降雨機率，雨勢較大在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，宜蘭山區可能有局部較大雨勢，迎風面降雨持續一周，甚至到周末有更強的一波東北季風下來。

他表示，周六東北季風或大陸冷氣團的冷空氣會逐漸南下，因此溫度將逐漸下降，且降雨範圍增加，周五、周六北部和東半部有局部降雨發生狀況。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，劉沛滕指出，今天輻射冷卻明顯，日夜溫差大，清晨各地低溫普遍15度，白天各地高溫25或以上，今、明天相對溫暖。

他表示，周二到周四北部雲系增多，可能有些局部降雨，迎風面基隆北海岸、大台北山及宜蘭高溫相對沒這麼高，低溫維持在18度左右，中南部持續日夜溫差大的天氣型態。

劉沛滕說，周五東北季風稍微增強，到周六冷空氣逐漸南下，周六到下周一逐漸降溫，尤其北台灣降至15度或更低，這一波東北季風強度接近大陸冷氣團等級， 周末溫度明顯下降。

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