屏警12／2起執行「闖紅燈違規取締專案」　盼減少路口交通事故

▲屏東縣政府警察局2日起加強取締闖紅燈勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為減少路口交通事故，屏東縣政府警察局自明(2)日起展開「闖紅燈違規取締專案」，針對事故高發路口加強取締違規行為，並積極運用科技執法，提升執法效能。以降低因闖紅燈造成的交通事故，全面保障用路人生命財產安全。

根據屏東縣政府警察局統計，屏東縣112年有七成交通事故發生於路口，其中闖紅燈是主因之一。113年1月至11月間，全縣共發生608件闖紅燈事故，導致5人死亡、623人受傷；儘管較去年同期減少99件事故、2名死亡人數及129名受傷人數，但闖紅燈行為仍對路口安全構成重大威脅。警察局呼籲，駕駛人應在號誌轉黃燈時減速行駛，避免冒險加速闖越紅燈，以有效減少事故發生機率。



針對闖紅燈行為，警方透過強化員警攔查取締與科技執法相結合，嚴管事故頻繁路口，並依法對違規者開罰。依據道路交通管理處罰條例規定，機車闖紅燈罰鍰1,800至2,700元，汽車罰鍰則為2,700至5,400元。警察局希望透過持續執法行動，促使駕駛人養成自發守法的良好習慣，降低路口違規比例。



警察局局長戴台㨗表示，闖紅燈不僅是危險駕駛行為，更可能帶來無法挽回的傷亡悲劇。為了保障自身與他人安全，駕駛人應嚴格遵守交通號誌，切勿因一時貪快而忽視生命安全。戴局長也呼籲，每一次遵守交通規則的選擇，都是對自己與家人的責任。警方將持續推動取締與宣導，期望與民眾共同打造安全守法的交通環境。