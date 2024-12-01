3種常見食物「重新加熱」超NG！營養師警告　吃隔夜菜要小心

▲許多人都會食用隔夜菜，但也必須注意食物安全。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者吳美依／綜合報導

許多人習慣把隔夜菜「重新加熱」繼續食用，但外國營養師哈里妮（Harini Bala）點名，3種常見食物需要格外小心，以免構成健康風險。

首先，「請不要重新加熱你的菠菜，而是煮了之後立刻吃掉」，因為它含有硝酸鹽，其含量會隨著烹調而增加。在高溫之下、例如重新加熱時，硝酸鹽更會變成亞硝胺，也就是一種具有毒性的致癌化合物。

接下來，茶在重新加熱之後，抗氧化特性會被破壞，導致苦味的單寧（tannins）含量則會提高，茶裡面的「休眠細菌」也將變得活躍，對於飲用者構成健康風險。

最後，哈里妮也指出，米飯必須在烹煮後2小時內放入冰箱保存，如果超過這個時間，危險細菌的繁殖風險就會增加，「如果你在早上煮米飯，晚上才把它放進冰箱，並且在第二天食用，蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）形成的可能性就很大。」

蠟樣芽孢桿菌是一種影響澱粉類食物的細菌，會導致食物中毒，也就是「炒飯症候群」，在極少數案例之中可能致死。根據美國食藥署（FDA），每年大約會發生6萬3400例蠟樣芽孢桿菌中毒案例，症狀包括胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉與發燒。