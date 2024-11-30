　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市幼兒園狼師案　議員再批市府後知後覺沒立即處理

▲市議員許淑華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市民生社區內某幼兒園昨驚爆虐童、猥褻案，震驚社會，初步瞭解此案的受害孩童高達25名。教育局今強調，8月中旬接獲相關事件通報後，立刻將陳姓教保員停職，以最快速度完成調查、重懲60萬且終身不聘任；但議員許淑華指出，檢調11月2日就已起訴狼師，北市府20天後才罰60萬並停聘，但當時狼師已被羈押至明年2月，直言市府後知後覺，根本沒有所謂立即處理。

教育局今表示，對於議員指虐童猥褻案教保員「隔3個月才停職」，是不實指控，「教育局面對教保員不當對待事件即立刻予以停職，全案以最快速度完成調查，認定陳姓教保員行為屬實即採最重懲處60萬元且終身不聘任」。此外，也主動觀看近2個月的監視器畫面，發現另2名教保員涉有不當對待行為，亦立即啟動調查並即刻停職，認定屬實予以40萬元裁罰、解聘，4年不得擔任教保服務人員。

教育局嚴正聲明，面對幼兒不當對待事件皆積極調查，窮盡行政調查手段，以最快速度完成調查，面對議員質疑調查時間太慢、態度不積極，教育局駁斥與事實不符，更是打擊教育局及調查小組委員的努力。

但許淑華晚間再回擊，9月10日狼師已遭地檢署羈押，市府僅只做「停止職務」處理，這是很荒謬的處理方式，狼師已經被羈押，還只停職？這有立即處理嗎？到了11月2日，北檢起訴狼師，市府過20天後才開罰狼師60萬、停止聘任，「狼師已經被起訴，市府還後知後覺，根本沒有所謂立即處理，蔣市府別再說謊、硬拗」。

許淑華說，教育局竟公開反駁，強辯全案以最快速度完成調查，懲處陳姓狼師教保員。回顧今年7月22日，蔣萬安曾公開表示，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，另由跨局處處理、增加人力與預算。

許淑華說，德育學院於8月18日通報教育局、8月20日陳姓狼師停職，一直拖到11月21日才正式開罰、停聘。早在8月19、24、26、29日家長們通報婦幼隊後，就交由台北地檢署調查，9月初檢察官即偕同專家證人親詢，於9月10日立即羈押教保員，而後11月2日起訴，地院預計延押至114年2月9日。

許淑華質疑，蔣萬安11月21日才正式開罰、停職，「明明狼師早已被羈押、起訴，北市府應該要比法律還更早保護孩子，卻是慢半拍，一拖再拖」。

許淑華指出，同樣是德育學院經營的「經OOO幼兒園」，可能還有潛在受害者，蔣萬安卻避重就輕，今天受訪還只講國防部要解約，就是絕口不提「經OOO幼兒園」。難道是在掩蓋真相？這間由北市府委託、主管的「經OOO幼兒園」，在今年8月就有家長通報有狼師，3個多月過去了，沒有任何說明，更沒有調查報告。

「到底有多少潛在孩子受害？有沒有獲得保護？我們完全不知道！」許淑華再次要求，針對「經OOO幼兒園」案件，市府應即刻公開調查報告，至今還有多少潛在受害者沒有被保護？到底有沒有掌握？請蔣萬安市長應儘速說明清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
六月女兒暴風成長！　擺拍秀大長腿
快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度
許銘春涉挪公帑開演唱會！雇主協會：揮霍血汗錢
又是波音！日航JAL647客機降落輪胎爆胎
藥劑師列3款保健品「她絕不吃」　綜合維他命竟上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市幼兒園狼師案　議員再批市府後知後覺沒立即處理

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

北市幼兒園狼師案　議員再批市府後知後覺沒立即處理

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

一起讀判決／遭「職場霸凌」罹患憂鬱症　可以向公司求償嗎？

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

新北特教家庭日「家在一起 特別幸福」400位親子歡聚在一起

男友三觀超合家境小康　1原因竟被女友媽嫌棄「這男生不能結婚」

許銘春「前進的光」演唱會涉貪！雇主協會酸把錢花光：揮霍血汗錢

盧紹軒為家鄉觀光站台　力拚自由車全國錦標賽奪冠

《金田一少年事件簿》金田一已結婚準備當爸！　驚喜宣布明年推新作

北市幼兒園狼師案　議員再批市府後知後覺沒立即處理

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

政治熱門新聞

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

館長被告怒嗆綠民代耍賤！吳宗憲揭問題關鍵

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

節目講博弈不傷天害理　吳宗憲道歉了

謝宜容年終獎金掰了！人事總處：已非發放對象

爆李彥秀285萬買網軍！高嘉瑜獲不起訴

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

更多熱門

相關新聞

獨／新莊幼兒園誇張超載！2師8童硬塞休旅車畫面曝

獨／新莊幼兒園誇張超載！2師8童硬塞休旅車畫面曝

新北市新莊區某幼兒園傳出嚴重超載！有民眾目擊，該幼兒園校車為一輛休旅車，然而2名女老師卻硬是將8名幼童先後塞上車，其中至少有7名孩童及1名老師全擠在後座，畫面相當誇張。

陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

關鍵字：

台北市幼兒園狼師

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

床的世界總座辭世！三弟曝死因

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面