北市幼兒園狼師案　議員再批市府後知後覺沒立即處理

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市民生社區內某幼兒園昨驚爆虐童、猥褻案，震驚社會，初步瞭解此案的受害孩童高達25名。教育局今強調，8月中旬接獲相關事件通報後，立刻將陳姓教保員停職，以最快速度完成調查、重懲60萬且終身不聘任；但議員許淑華指出，檢調11月2日就已起訴狼師，北市府20天後才罰60萬並停聘，但當時狼師已被羈押至明年2月，直言市府後知後覺，根本沒有所謂立即處理。

教育局今表示，對於議員指虐童猥褻案教保員「隔3個月才停職」，是不實指控，「教育局面對教保員不當對待事件即立刻予以停職，全案以最快速度完成調查，認定陳姓教保員行為屬實即採最重懲處60萬元且終身不聘任」。此外，也主動觀看近2個月的監視器畫面，發現另2名教保員涉有不當對待行為，亦立即啟動調查並即刻停職，認定屬實予以40萬元裁罰、解聘，4年不得擔任教保服務人員。

教育局嚴正聲明，面對幼兒不當對待事件皆積極調查，窮盡行政調查手段，以最快速度完成調查，面對議員質疑調查時間太慢、態度不積極，教育局駁斥與事實不符，更是打擊教育局及調查小組委員的努力。

但許淑華晚間再回擊，9月10日狼師已遭地檢署羈押，市府僅只做「停止職務」處理，這是很荒謬的處理方式，狼師已經被羈押，還只停職？這有立即處理嗎？到了11月2日，北檢起訴狼師，市府過20天後才開罰狼師60萬、停止聘任，「狼師已經被起訴，市府還後知後覺，根本沒有所謂立即處理，蔣市府別再說謊、硬拗」。

許淑華說，教育局竟公開反駁，強辯全案以最快速度完成調查，懲處陳姓狼師教保員。回顧今年7月22日，蔣萬安曾公開表示，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，另由跨局處處理、增加人力與預算。

許淑華說，德育學院於8月18日通報教育局、8月20日陳姓狼師停職，一直拖到11月21日才正式開罰、停聘。早在8月19、24、26、29日家長們通報婦幼隊後，就交由台北地檢署調查，9月初檢察官即偕同專家證人親詢，於9月10日立即羈押教保員，而後11月2日起訴，地院預計延押至114年2月9日。

許淑華質疑，蔣萬安11月21日才正式開罰、停職，「明明狼師早已被羈押、起訴，北市府應該要比法律還更早保護孩子，卻是慢半拍，一拖再拖」。

許淑華指出，同樣是德育學院經營的「經OOO幼兒園」，可能還有潛在受害者，蔣萬安卻避重就輕，今天受訪還只講國防部要解約，就是絕口不提「經OOO幼兒園」。難道是在掩蓋真相？這間由北市府委託、主管的「經OOO幼兒園」，在今年8月就有家長通報有狼師，3個多月過去了，沒有任何說明，更沒有調查報告。

「到底有多少潛在孩子受害？有沒有獲得保護？我們完全不知道！」許淑華再次要求，針對「經OOO幼兒園」案件，市府應即刻公開調查報告，至今還有多少潛在受害者沒有被保護？到底有沒有掌握？請蔣萬安市長應儘速說明清楚。