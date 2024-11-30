陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

▲一所幼兒園舉辦了「羊駝婚禮」，讓孩子們能體驗給禮金、迎親、吃喜酒等活動。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

大陸江蘇某所幼兒園，日前為一對羊駝舉辦了婚禮，讓孩子們可以共襄盛舉。然而，幼兒園同時也向家長收至少人民幣30元（約新台幣135元）的禮金，家長對此褒貶不一。消息一經曝光後，也迅速引起網友熱議「30元體驗獨特喜酒，這不就是最好的實踐課嗎」、「30元又吃又喝還好吧」、「真的沒意義」、「看不懂這場活動實質性意義在哪」。

綜合陸媒報導，事情發生在本月26日，從網路上流傳的影片可以看到，該幼兒園搭建了一個舞台，上面站著2隻綁著紅色大花的羊駝，男主持人在一旁念著祝詞，還為羊駝取了名字。

幼兒園園長稱，這場讓小朋友同樂的活動，是以傳統婚禮為主題，為了提高孩子們的興趣，專門租借2隻羊駝，包括給禮金、迎親、吃喜酒都在活動流程範圍之內。

報導指出，想參加這場「羊駝婚禮」，家長還須支付至少人民幣30元的禮金，引起部分家長反彈。幼兒園園長則回應，給禮金只是活動的環節之一，並沒有硬性規定家長必須要給，園方更在意的是此次活動的實質性意義，以及孩子能有怎樣的收穫。

對此，不少網友留言表達支持「教育孩子，任何喜宴都不能白吃，一定要給禮金」、「30元體驗獨特喜酒，有何不可？這不就是最好的實作課嗎」、「30都不願意出，孩子特別體驗的一次還不值30嗎？」、「這個可以有，小孩還是很喜歡小動物的」、「等你在校外找一個這種體驗的機會，整體可能就得200了」、「不是挺好的嘛，孩子開心最重要」。

也有一派網友吐槽，「幼兒園為什麼要搞婚禮主題，還是租來的動物搞婚禮」、「收獲了啥？人情世故？」、「這個體驗沒啥意義」、「無法理解」。

事後，幼兒園園長也強調，當學校要做活動，有時候就會向家長收取一些費用，此次活動還包括吃喜酒，整個活動下來反而虧損了人民幣1萬多元（約新台幣4.5萬元）。

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