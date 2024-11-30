　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

幼兒園「為羊駝辦婚禮」收禮金135元惹議　網反駁：最好的實踐課

▲一所幼兒園舉辦了「羊駝婚禮」，讓孩子們能體驗給禮金、迎親、吃喜酒等活動。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

大陸江蘇某所幼兒園，日前為一對羊駝舉辦了婚禮，讓孩子們可以共襄盛舉。然而，幼兒園同時也向家長收至少人民幣30元（約新台幣135元）的禮金，家長對此褒貶不一。消息一經曝光後，也迅速引起網友熱議「30元體驗獨特喜酒，這不就是最好的實踐課嗎」、「30元又吃又喝還好吧」、「真的沒意義」、「看不懂這場活動實質性意義在哪」。

綜合陸媒報導，事情發生在本月26日，從網路上流傳的影片可以看到，該幼兒園搭建了一個舞台，上面站著2隻綁著紅色大花的羊駝，男主持人在一旁念著祝詞，還為羊駝取了名字。

幼兒園園長稱，這場讓小朋友同樂的活動，是以傳統婚禮為主題，為了提高孩子們的興趣，專門租借2隻羊駝，包括給禮金、迎親、吃喜酒都在活動流程範圍之內。

報導指出，想參加這場「羊駝婚禮」，家長還須支付至少人民幣30元的禮金，引起部分家長反彈。幼兒園園長則回應，給禮金只是活動的環節之一，並沒有硬性規定家長必須要給，園方更在意的是此次活動的實質性意義，以及孩子能有怎樣的收穫。

對此，不少網友留言表達支持「教育孩子，任何喜宴都不能白吃，一定要給禮金」、「30元體驗獨特喜酒，有何不可？這不就是最好的實作課嗎」、「30都不願意出，孩子特別體驗的一次還不值30嗎？」、「這個可以有，小孩還是很喜歡小動物的」、「等你在校外找一個這種體驗的機會，整體可能就得200了」、「不是挺好的嘛，孩子開心最重要」。

也有一派網友吐槽，「幼兒園為什麼要搞婚禮主題，還是租來的動物搞婚禮」、「收獲了啥？人情世故？」、「這個體驗沒啥意義」、「無法理解」。

事後，幼兒園園長也強調，當學校要做活動，有時候就會向家長收取一些費用，此次活動還包括吃喜酒，整個活動下來反而虧損了人民幣1萬多元（約新台幣4.5萬元）。

延伸閱讀
給12強冠軍選手「1個忠告」　律師：當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？
陳傑憲愛家愛妻形象成「國民老公」　兩性專家：綺綺多他十倍高光
去掉詐騙和八大！她問「什麼工作月入10萬？」　過來人分享經驗

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白
衛福部主秘飆罵「死路一條」！霸凌下屬錄音曝
台大醫示警黴漿菌疫情！「1錯誤」恐無藥可用
俄工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女被豬咬死
直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄
「小林柏宏」遭爆劈腿還拍親密片　羅志祥說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

陸生團訪故宮　蕭旭岑批賴政府：用橙色警戒恐嚇國人

陸生團參觀101　賈永婕介紹12強中華隊「跟馬龍聊日月潭水質」

中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

陸生團參訪故宮　北大生好奇「翠玉白菜乖乖」　

陸生團訪故宮　上百馬龍粉絲買票進場追星：當打之年！

兩岸紀念張大千書畫展10週年　首來族台青鼓勵「不設限」來陸看看

台青愛情微短劇《風吹茶花香兩岸》　探尋雲南絕美人文風景美食

花4萬買巴黎世家　8天後櫃姐要她補5千差價！情勒：每天站著很辛苦

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

陸幼兒園「辦羊駝婚禮」收禮金135元！　兩派家長吵翻

陸生團訪故宮　蕭旭岑批賴政府：用橙色警戒恐嚇國人

陸生團參觀101　賈永婕介紹12強中華隊「跟馬龍聊日月潭水質」

中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

陸生團參訪故宮　北大生好奇「翠玉白菜乖乖」　

陸生團訪故宮　上百馬龍粉絲買票進場追星：當打之年！

兩岸紀念張大千書畫展10週年　首來族台青鼓勵「不設限」來陸看看

台青愛情微短劇《風吹茶花香兩岸》　探尋雲南絕美人文風景美食

花4萬買巴黎世家　8天後櫃姐要她補5千差價！情勒：每天站著很辛苦

廖任磊自請60人外有考量　規劃前往日本訓練

嘉市社區化多元服務成果展　展現活力與永續發展願景

獨／新莊幼兒園誇張超載！「2師8童」硬塞休旅車　當沙丁魚擠影片曝

衛福部主秘飆罵「死路一條」！霸凌下屬錄音曝：你先自○表現誠意

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

吃火鍋「3種人氣湯底」被點名了！醫：心肌梗塞風險恐增

嘉有好市集推四大活動　邀請民眾惜福環保做公益

輸球仍超有風度！日本傳奇樂團來台嗨唱：謝謝Team Taiwan

職業生涯最嚴重傷勢　林俊吉：復健這麼久很痛苦

出大事了！銀赫錄選秀節目驚吐：完蛋了　認「恐威脅SJ地位」

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

大陸熱門新聞

陸首檔棒球實境秀開播 12鮮肉合訓2個月...總教練來自台灣

研擬陸客赴台？國台辦深夜喊話民進黨

買完巴黎世家8天　女被要求「補5千」氣炸

相親失敗！男方父私訊「30多歲不能再耽誤」她氣瘋

科技集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落

雪地挑戰「熱水成冰」！他滑倒潑滿身悲劇

陸信用卡業務成燙手山芋　滙豐耕耘八年不玩了

陸生團訪故宮　好奇「翠玉白菜乖乖」　

陸生團訪故宮　上百馬龍粉絲買票進場追星

正面遭遇東北虎！胖貉「馬上不動了」

陸生團超仙女亮點是「她」

UNIQLO不使用「新疆棉」陸外交部回應

川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

更多熱門

相關新聞

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

台北市議員指北市狼師再現，有25童被不當管教、4童遭性猥褻；台北市長蔣萬安要求國防部1個月內與受委託機構終止契約。受害家長們今天發聲明說，從頭到尾都被瞞在鼓裡。

薄瓜瓜婚禮致詞曝光！　稱爸媽「忍辱負重」為大局犧牲

薄瓜瓜婚禮致詞曝光！　稱爸媽「忍辱負重」為大局犧牲

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

「出租人妻」黑幕　價碼喊到300多萬

「出租人妻」黑幕　價碼喊到300多萬

關鍵字：

婚禮幼兒園羊駝爭議家長

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面