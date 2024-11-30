嘉有好市集推四大活動　邀請民眾惜福環保做公益

▲「嘉有好市集．惜福感恩購」，縣長翁章梁擔任拍賣官。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉有好市集30日登場，由縣長翁章梁擔任拍賣官，拍賣檜木五斗櫃等3件再生工廠的傢俱，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜也以翁縣長擲骰子丟出號碼「3」的「昔八斗阿」，以每盒30元超代價做為限量10盒的嘉義優鮮盲盒(必須打開才知道有什麼好康)價格，還免費送出300份割稻仔飯和紅龍果，為市集掀起高潮。

眾所期待的「嘉有好市集」30日在嘉義縣政府前廣場戀人公園熱鬧開市，有二手物義賣、再生家具定時拍賣及感恩惜福果特賣，小農、文創、青創及環保等超過100個攤位，周末假日全家一起逛市集購買在地好物，還能做愛心，為公益盡一份心力。





「來客禮」響應減塑政策，當天攜帶寬45X高30公分以上環保購物袋(不包含塑膠袋)前300名民眾，可於服務台領取當日市集抵用券100元；「集章活動」消費100元可以集章1點，滿8點兌換火雞肉潛艇堡（限當日使用，數量有限，換完為止)；「二手物義賣」消費滿200元，可兌換火雞肉潛艇堡（限當日兌換，數量有限，換完為止)，義賣所得將捐贈嘉義縣紅十字會愛心專戶；「再生家具定時拍賣」分上下午兩梯次進行，第一梯次10時至10時30分、第二梯次13時30分至14時，下午的拍賣會由翁章梁親自擔任拍賣官。

30日共拍賣檜木五斗櫃、活動式茶桌和全牛皮沙發3個物件，從底價1500一路往上叫價，妳一聲我一聲，誰也不讓誰，最後分別以6700元、6000元和12000元成交，買到賺到。

為讓民眾逛市集也能響應環保，環保局還推出舊衣零錢收納包DIY，推廣舊衣正確的回收管道，建立民眾「回收」、「再利用」取代「丟棄」、「再購買」觀念；「感恩惜福果」則由小農攤商提供格外品蔬果現場特賣，格外品外觀不符合市場規格，但品質不打折，一樣一級棒，呼籲民眾吃當地，食當季，避免食物浪費。

翁章梁指出，今天的天氣很好，環保局以惜福為主題，拍賣過程非常有趣，縣農會也準備盲盒和割稻仔飯和大家分享，讓來逛市集的鄉親都有小確幸，希望大家都能好好惜福，讓資源循環再利用可以在大家的努力下，做得更好。