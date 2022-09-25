「嘉有好市集」再開市　響應環保綠生活及環境永續

▲超人氣「嘉有好市集」熱鬧開市，最大獎ipad、電視大放送 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

眾所期待的「嘉有好市集」24日在戀人公園熱鬧開市啦！有再生家具展售、二手物交換站、攀樹體驗及環保闖關活動，小農、文創及環保攤位超過100個，民眾周末來市集踏青，挑戰闖關，買在地好物，有夠熱鬧。



9月份市集主題「嘉有好市集，義起FUN肆PLAY」，回饋鄉親推出四大活動，「金好禮」當日來市集的前400名民眾，可在服務台領取來客禮一份；「金好買」民眾於市集消費100元，可在攤商處兌換集章1點，集滿5點贈送現金抵用券20元，滿10點贈送現金抵用券100元；「金好抽」民眾消費集滿10點不僅贈送100元抵用券，還可額外獲得1次抽獎機會，有iPad、43吋電視、除濕機等600多個獎項；「金好玩」在服務台定時限額發放環保闖關卡，闖關成功可獲得三明治DIY機會一份，還有農業處舉辦的親子攀樹活動，邀您全家一起來挑戰。

逛市集也能響應環保，好市集融入「綠色生活」，環保局安排「再生家具展售」，資源循環利用，減少不必要森林資源砍伐。「綠色消費好easy」推廣綠色消費和碳足跡標籤，透過碳足跡標籤的宣導，讓參與民眾了解揭露碳足跡的重要性，提升民眾對碳標籤產品的購買意識，讓「綠色消費」成為民眾生活的一部分。「二手物交換站」可持二手物品在市集中交換或贈送，減少廢棄物產生，一起攜手愛地球。

縣長翁章梁表示，嘉有好市集已成為民眾最期待的活動，每次都有不同特色的攤商和多元主題活動，吸引各地民眾前來消費，24日的市集除了響應全民綠生活，更呼應聯合國SDGs永續發展目標第6項確保環境品質及永續管理環境資源，藉由活動辦理融入環境教育內涵，讓民眾透過寓教育樂方式認識環保政策，實踐在日常生活，也在後疫時代振興產業及幫助商家復甦，創造經濟發展，作伙來嘉「義起FAN肆PLAY」市集活動，把大獎抱回家。