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埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

▲埔里鎮早上發生住宅火警，造成一名8旬老翁受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里鎮早上發生住宅火警，造成一名8旬老翁受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一處透天厝住宅上午突然傳出火警，高齡80歲且不良於行的男性住戶一度受困並受嗆傷、灼傷，所幸在鄰居協助下及時逃出火場保命；南投縣消防局獲報後派出4分隊9車、31名警義消人車前往灌救，並將老翁送醫，火災原因尚待調查。

縣府消防局指出，南投縣埔里鎮中正三路一處民宅上午9時許發生火災，119指揮中心馬上調派埔里、中心碑、魚池、國姓等分隊，共計8輛消防車、1輛救護車，警消共13名、義消16名、役男2名趕往現場。警方和台電人員也隨後到達現場協助指揮交通、斷電。

▲埔里鎮早上發生住宅火警，造成一名8旬老翁受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員前往救火途中就看有濃煙竄出，到達時發現該民宅2樓正冒出黑色濃煙，一名走路不方便的老翁正由鄰居攙扶從火場正面逃出；確定起火點位於一樓後方臥室，濃煙由2、3樓竄出後，消防人員立即佈線搶救，火勢迅速得到控制並撲滅。

▲埔里鎮早上發生住宅火警，造成一名8旬老翁受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮早上發生住宅火警，造成一名8旬老翁受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

救護人員亦初步評估老翁傷勢，得知其於逃出火場時還不慎跌倒，造成頭部外傷，合併有嗆傷、手腳及左胸口均有1度至2度燒灼傷，約占體表面積20％，立即給予初步處置並送醫；另消防員同時著裝進入屋內2、3樓逐層搜索，未發現有其他民眾受困，僅建築務及財物損失10萬元，最後在10時5分左右殘火處理完畢，詳細起火原因仍待火調人員調查。

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