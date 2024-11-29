陸首檔棒球實境秀開播　12鮮肉合訓2個月...總教練來自台灣

記者魏有德／綜合報導

大陸首檔棒球實境綜藝節目《超棒的我們》今（29）日開播。該節目邀請12名外型出色的鮮肉青年，藉由兩個月封閉式的合宿、訓練和比賽，期待最終能達成設定的目標。不僅如此，節目還邀請到大陸知名女星趙小棠擔任「入營見證人」，同時，球隊總教練則是由前中華職棒球員「邱企彬」擔任。

▲大陸首檔棒球實境綜藝節目《超棒的我們》開播。（圖／翻攝微博，下同）

《超棒的我們》第一集節目開頭便是借用日本甲子園的名句，「每一年都有夏天，但有些夏天僅此一回...！」象徵著棒球圈的激情，不過，棒球運動在大陸並不風行，話鋒一轉，旁白便直接開始介紹起棒球的起源和規則，希望能藉此多吸引一些觀眾。

12名參加節目的球員中，有一名身高185公分，外型俊美的青年，名叫黃博遠，雖然名氣不是很響亮，但他的父親正是大陸知名演員黃志忠。黃志忠曾出演電影《辛亥革命》，也曾在上海電視節拿下最佳男演員獎，如今兒子也投入演藝圈，讓外界十分期待。

對於這檔全新推出的棒球實境綜藝節目，大陸網友紛紛表示，「挺新鮮的題材」；「愛打棒球的男孩好陽光啊」；「棒球真人秀還真沒看過」；「看來棒球運動這項目要火了」；「應該可以學到很多棒球知識」。