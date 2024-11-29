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世新大學企管系首屆畢業展覽登場　十組專題作品展現創意與實力

圖一：世新大學企管系「甜與你」團隊打造一站式送禮平台。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系「甜與你」團隊打造一站式送禮平台。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學企業管理學系首屆畢業展覽「新拾『企』時代」（THE NEOLITHIC）於11月28日至29日在校內管理學院大廳舉行，畢業專題作品涵蓋遊戲設計、創新服務、社會議題以及創業實踐，充分展現了學生們將學術理論與實務應用結合的能力，並透過創新與市場導向的思維，展現未來進軍職場的競爭力與實踐力，為企管專業開創更多可能性。

圖二：世新大學企業管理學系首屆畢業展覽「新拾『企』時代」熱烈展開。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學企業管理學系首屆畢業展覽「新拾『企』時代」熱烈展開。

在首屆畢業展覽中，世新企管系共有十組創新專題亮相，分別是以恐怖生存遊戲挑戰玩家心理極限的《嗜腥》、重新詮釋人生告別意義的「Fearless」、跨國模型代購平台「Toys Express」、致力於女性自信與美麗推廣的「Bella Essence」、專注於寵物照顧服務的「FUR BABY」、提供全方位送禮解決方案的「甜與你」、結合迷因文化與甜點創意的「有聲甜點」、倡導健康美食與在地文化的「輕鬆時光」、專為銀髮族設計3C教學課程的「銀髮煥然，樂齡啟航」，以及推廣智慧寵物產品的「太寵了」。每一組專題都由企管系優秀師資指導，學生們以多元的視角和實務操作，為現場參與的師生帶來耳目一新的體驗。

圖三：世新大學企管系「銀髮煥然，樂齡啟航」團隊為樂齡族群設計實用有趣的3C課程。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系「銀髮煥然，樂齡啟航」團隊為樂齡族群設計實用有趣的3C課程。

世新大學企管系主任姚成彥指出，此次展覽突破傳統口頭與書面報告形式，結合學校強調的AI賦能與跨科系整合，鼓勵學生以策展方式呈現專題成果，並邀請專業評審提供實務建議，期望學生能無縫接軌職場。有需多團隊積極發揮創意、創新、創業精神，打造出一站式送禮平台的「甜與你」團隊成員莊凱筑及蔡凱軒表示，他們的靈感來自日常對生日、節慶送禮的多重需求，平台整合多種商品，提供客製化包裝與配送服務，讓顧客輕鬆完成送禮流程。同時，他們積極尋求企業贊助，克服初創品牌的信任挑戰，透過自身的創意與小型KOC（關鍵意見消費者）影響力，為合作企業製作宣傳內容，建立雙贏合作模式。

圖四：世新大學企管系《嗜腥》團隊聯手開發出恐怖生存遊戲。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系《嗜腥》團隊聯手開發出恐怖生存遊戲。

聚焦高齡化社會議題的「銀髮煥然，樂齡啟航」團隊成員劉彥妤介紹，為了銀髮族的健康與生活品質，她們設計出兼具實用與趣味的「銀髮族3C課程，讓樂齡族群掌握數位技能的同時，也能豐富生活的幸福感。也有學生瞄準電玩遊戲市場趨勢，打造出一款恐怖生存遊戲《嗜腥》，負責品質管理、市場推廣與銷售策略等事務的枋軒、余定森、宮灝介紹，遊戲設計與開發，美術建模、音效與動畫皆由連冠鈞一手完成，他們未來計劃將其上架遊戲平台，提升知名度並探索更多遊戲類型的開發製作。

世新大學校長陳清河於開幕式上表示，此次展覽充分展現學生的創新能力與團隊合作精神，並感謝指導老師與院長的支持。他肯定學生將課堂所學融入實務，透過策展提升專業技能，展現「產銷人發財」的企業管理核心價值。世新大學管理學院院長江岷欽則在致詞時強調「智慧資本」的重要性，他指出，成功的品牌需結合創意與故事性，透過差異化創造附加價值，讓產品更具競爭力。他期許學生未來能將創意融入實務，打造專屬風格，並以此次策展為起點，持續成為業界標杆。

圖五：世新大學企管系首屆畢展「新拾『企』時代」展現學生們未來進軍職場的競爭力與實踐力。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系首屆畢展「新拾『企』時代」展現學生們未來進軍職場的競爭力與實踐力。

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