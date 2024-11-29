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洪申翰要求勞動部假日加班　陳菁徽批：換了位子換腦袋

▲▼ 陳菁徽轟洪申翰，換了位子換了腦袋 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

▲陳菁徽轟洪申翰，換了位子換了腦袋 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

勞動部長洪申翰上任後要求業務單位假日進行業務報告遭外界抨擊，立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽針對勞動部爆發嚴重職場霸凌事件，以及洪申翰要求假日加班表示，如果施加霸凌行為的人，就是部長本人，請問基層又該如何是好？真的就是「換了位子換了腦袋」。

陳菁徽表示，勞動部爆發嚴重職場霸凌事件，造成一位優秀同仁以死明志，也燒出整個政府各部會都有霸凌事件的出現，整個制度的崩壞，來自於領導人的縱容。行政院長卓榮泰要求一周內提出檢討報告，今天就是公布真相的日子，到底還有多少在基層認真打拼，卻遭受不法侵害對待的同仁，這些加害人到底是仗著什麼勢？背後又有多少靠山，才敢如此無法無天。這些都是政府應該說清楚、講明白，並且立即改善的事情。

陳菁徽提到，結果，新任的勞動部長新官上任三把火，也讓原本有所期待的勞動部全體基層，握緊拳頭各個心頭三把火。洪申翰要求周末加班開會，馬上就被吹哨者爆料，結果洪申翰說，只有自己是真的連續周末上兩天班，其他人來報告只要２個小時而已。會說出這種話，真的就是「換了位子換了腦袋」，任何有工作經驗的人都知道，台上一分鐘台下十年功，上台跟長官報告，難道都不用準備資料嗎？

陳菁徽說明，當主管上司下達開會的任務，難道員工同仁可以到現場之後才開始準備資料，才開始做簡報嗎？表面上說只要開會兩個小時，難道所有同仁都住在勞動部附近？走路就會到，都不用計算通勤時間？怎麼會接了部長位子不到一周的時間，就又犯下這種低級的錯誤呢？

陳菁徽說，洪申翰前幾天才到各個單位告訴基層同仁，有什麼問題都可以反映給他，還提供自己個人專屬的email、手機號碼，請問今天需要開會的同仁，看到周末加班要跟部長報告的開會通知，又有多少人真的傳訊息到他的信箱電話？根本就沒有，因為他本人就是做出「不合理要求」的對象，基層做事的人又怎麼敢真的反應問題？「所以，如果施加霸凌行為的人，就是部長本人，請問基層又該如何是好？」。
 

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