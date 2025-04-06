妻深信「跟男人做愛會衰」拒求歡！兩性專家給建議

▲妻子認為「跟男人做愛會流失運氣」，因此不斷拒絕求歡。（示意圖／免費圖庫Pxhere）



記者柯振中／綜合報導

性事如果不合的話，可能會連帶影響到日常相處。一名男子的妻子因為相信「和男人做愛會把自己的運氣流失掉」，因此屢次拒絕行房，讓他不曉得該如何是好，只能向兩性專家欣西亞求助，而欣西亞得知這名男子的處境後，也給出了建議。

兩性專家欣西亞於臉書發文，針對一位網友提出的兩性生活問題進行回應。該網友表示，他的妻子認為與男人做愛會帶來厄運，導致夫妻間性生活停滯。欣西亞在貼文中分析，這種情況可能有兩種反應，包含「要我說毋寧死」或「亂給答案搪塞」，意味著妻子可能不願意或無法坦誠面對問題。

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欣西亞指出，雖然她個人並不迷信，但確實有些人深信「陰陽調和、採陰補陽」的歪理，導致一些女性認為與男人做愛會影響運氣。她建議，該網友應觀察妻子的交友和社團活動，看看是否受到了某些影響。

此外，欣西亞建議，若妻子亂給答案，應給予她足夠的安全感，讓她放心說出真相，並強調無論原因是什麼，丈夫都會支持她。這樣的溝通方式有助於解決問題，進一步改善兩人關係。

欣西亞最後強調，若妻子最終表示不願再進行性生活，雙方應誠實溝通，討論出其他能接受的親密舉動，而不是選擇外遇，「因為免錢的最貴。」