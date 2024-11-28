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賴清德力拚6年癌症死亡率降1/3　年篩檢量達1200萬人次

▲▼總統賴清德28日召開健康台灣推動委員會第二次會議，會中聚焦「提升民眾心理健康韌性」、「強化癌症防治策略」兩大主題。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德28日召開健康台灣推動委員會第二次會議，會中聚焦「提升民眾心理健康韌性」、「強化癌症防治策略」兩大主題。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德28日召開「健康台灣推動委員會」第2次會議，衛福部次長周志浩在會中以「強化癌症防治策略」為題報告。政府積極推動國家癌症防治計畫，聚焦在提升早期癌症篩檢、基因檢測與精準醫療以及強化治療資源，要在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標，而且每年篩檢可達1200萬人次，發現癌前病變人數增至8.6萬人。

在該報告中指出，台灣的癌症自民國71年起已經42年居10大死因首位，去年約有5.3萬人死於癌症，為應對癌症成對國人健康造成的傷害與挑戰，衛生福利部積極推動第五期國家癌症防治計畫。

相關計畫則聚焦於提升早期癌症篩檢、基因檢測與精準醫療以及強化治療資源，賴清德政府要力拼2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。新計畫同時擴大篩檢服務對象年齡及範圍，並新增肺癌、胃癌等篩檢工具與服務。

衛福部報告指出，過去十年，透過推動癌症篩檢及精準醫療策略，癌症標準化死亡率每十萬人口已下降17.1人，每十萬人口癌症五年存活率更從50.2%提升至62.1%。此次計畫進一步導入給付次世代基因檢測（NGS）服務，至2024年將涵蓋3萬名癌友，並挹注4億元以支持基因檢測和單基因檢測。配合百億癌症新藥基金的規劃，目標於兩年內完成多項新藥療效評估，加速接軌國際癌症治療標準。

為增強癌症防治效能，政府將強化癌症風險因子管理及早期預防，並逐步提升異常篩檢個案的追蹤管理效能，力拚至2030年每年篩檢1200萬人次，發現癌前病變人數增至8.6萬人。這項計畫不僅旨在減少癌症病痛，更要改善國人生命健康品質，期許與各界攜手打造無癌社會，共創健康台灣。

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