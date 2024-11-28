「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠　最後「空白區」種下沙地作物

▲新疆塔克拉瑪干沙漠「綠色阻沙防護網」鎖邊合龍。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

有世界最大流動沙漠之稱的「塔克拉瑪干」沙漠鎖邊工程今（28）日正式完成，最後285公里的「空白區」曾為該沙漠建立綠色阻沙防護帶最難啃的「硬骨頭」。如今，于田縣的最後10公尺沙地上，寬達100公尺的胡楊、梭梭、紅柳和玫瑰花苗陸續栽種完成，代表長達285公里的空白區也被沙地作物所包圍，完成「鎖邊合龍」。

《人民日報》報導，塔克拉瑪乾沙漠邊緣阻擊戰以鎖邊為重點，通過生物治沙、工程固沙、光伏（光電）治沙對沙漠南緣空白區鎖邊。開展塔克拉瑪干沙漠邊緣「鎖邊」工程能夠阻沙護路、阻沙護城，為經濟社會發展提供堅實保障。

據了解，塔克拉瑪干沙漠面積相當於江蘇、浙江及福建三省面積之和，沙漠風速可達8級以上，流動沙丘面積約25.84萬平方公里，同時，多年來年均降水量不足80公釐，極度乾旱。

為阻止沙源擴散，大陸官方自40年前確立在西北、華北、東北風沙危害和水土流失重點地區建設大型防護林的決策。至此，新疆森林覆蓋率由1978年的1.03%提高到目前的5.06%；30年內，新疆人工綠洲面積由6.5萬平方公里增至10萬平方公里，增長約54%。

根據大陸第六次全國荒漠化和沙化調查結果顯示，新疆荒漠化土地減少1956平方公里、沙化土地減少242.82平方公里。然而，塔克拉瑪干沙漠3046公里的邊緣阻沙綠化帶工程，最後285公里的空白區是鎖邊任務中最困難的區域。

新疆維吾爾自治區林業和草原局相關負責人強調，新疆將繼續以塔克拉瑪干沙漠綜合防治為重點，大力發展具有地方特色的「沙產業」，進一步增加空白區「合龍」處的寬度，鞏固並提升鎖邊成效，打造防治荒漠化的典範。