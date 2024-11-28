　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠　最後「空白區」種下沙地作物

▲新疆塔克拉瑪干沙漠「綠色阻沙防護網」鎖邊合龍。（圖／翻攝人民日報）

▲新疆塔克拉瑪干沙漠「綠色阻沙防護網」鎖邊合龍。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

有世界最大流動沙漠之稱的「塔克拉瑪干」沙漠鎖邊工程今（28）日正式完成，最後285公里的「空白區」曾為該沙漠建立綠色阻沙防護帶最難啃的「硬骨頭」。如今，于田縣的最後10公尺沙地上，寬達100公尺的胡楊、梭梭、紅柳和玫瑰花苗陸續栽種完成，代表長達285公里的空白區也被沙地作物所包圍，完成「鎖邊合龍」。

▲新疆塔克拉瑪干沙漠「綠色阻沙防護網」鎖邊合龍。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，塔克拉瑪乾沙漠邊緣阻擊戰以鎖邊為重點，通過生物治沙、工程固沙、光伏（光電）治沙對沙漠南緣空白區鎖邊。開展塔克拉瑪干沙漠邊緣「鎖邊」工程能夠阻沙護路、阻沙護城，為經濟社會發展提供堅實保障。

據了解，塔克拉瑪干沙漠面積相當於江蘇、浙江及福建三省面積之和，沙漠風速可達8級以上，流動沙丘面積約25.84萬平方公里，同時，多年來年均降水量不足80公釐，極度乾旱。

為阻止沙源擴散，大陸官方自40年前確立在西北、華北、東北風沙危害和水土流失重點地區建設大型防護林的決策。至此，新疆森林覆蓋率由1978年的1.03%提高到目前的5.06%；30年內，新疆人工綠洲面積由6.5萬平方公里增至10萬平方公里，增長約54%。

▲新疆塔克拉瑪干沙漠「綠色阻沙防護網」鎖邊合龍。（圖／翻攝人民日報）

根據大陸第六次全國荒漠化和沙化調查結果顯示，新疆荒漠化土地減少1956平方公里、沙化土地減少242.82平方公里。然而，塔克拉瑪干沙漠3046公里的邊緣阻沙綠化帶工程，最後285公里的空白區是鎖邊任務中最困難的區域。

新疆維吾爾自治區林業和草原局相關負責人強調，新疆將繼續以塔克拉瑪干沙漠綜合防治為重點，大力發展具有地方特色的「沙產業」，進一步增加空白區「合龍」處的寬度，鞏固並提升鎖邊成效，打造防治荒漠化的典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊「訂飲料」爆紅！神級情蒐內幕曝光　一票台大博士助攻
快訊／黃紹庭涉詐領1455萬助理費起訴　150萬元交保
本土劇男神認愛女星「控她欠錢不還」　本尊回應了
快訊／疑載有愛國者飛彈發射器！軍卡翻落邊坡　畫面曝光
快訊／雪霸山區覆白霜！　畫面曝光
快訊／台灣U12完封日本！　晉級冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再籲開放陸生　陸委會：別怕學生來台讀書與居住

OPPO杭州全球總部「停工」頻傳　園區回應：暫時性的方案調整

「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠　最後「空白區」種下沙地作物

搶得「全球Robotaxi第一股」　小馬智行赴美上市喊「改變世界」

陸警猥褻未成年繼女　被害人勇敢出庭：希望給自己前半生一個交代

字節跳動提告前實習生「竄改代碼」！索賠3638萬元並公開道歉

包圍馬龍求簽名影片曝光　來台心願？馬辦：今晚逛夜市明秀球技　

陸連鎖漢堡店吃出「尾狀物體」關店整頓　第三方檢測結果出爐

逾百陸廠挫咧等！　美擬擴大斷供半導體設備

盼不到「小米衛生棉」　香港成「衛生棉經濟中心」

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

再籲開放陸生　陸委會：別怕學生來台讀書與居住

OPPO杭州全球總部「停工」頻傳　園區回應：暫時性的方案調整

「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠　最後「空白區」種下沙地作物

搶得「全球Robotaxi第一股」　小馬智行赴美上市喊「改變世界」

陸警猥褻未成年繼女　被害人勇敢出庭：希望給自己前半生一個交代

字節跳動提告前實習生「竄改代碼」！索賠3638萬元並公開道歉

包圍馬龍求簽名影片曝光　來台心願？馬辦：今晚逛夜市明秀球技　

陸連鎖漢堡店吃出「尾狀物體」關店整頓　第三方檢測結果出爐

逾百陸廠挫咧等！　美擬擴大斷供半導體設備

盼不到「小米衛生棉」　香港成「衛生棉經濟中心」

債務高達9位數！「KTM奧地利重機品牌」申請自願託管避免破產

台東3男駕車屏東訪友　車輛故障逢假日…內埔警協助回家

廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

再籲開放陸生　陸委會：別怕學生來台讀書與居住

懶人必會時髦送禮秘訣！禮物＋包裝一站購足　還是義大利藝術家設計

好市多黑五倒數3天搶先看！蘋果iPad、手錶折扣來了　顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

遭判死刑！越南女首富張美蘭還錢求減刑　驚人天價曝光

色違國王企鵝「全身黑到發亮」　緊有鳥喙一抹亮橘點綴

別熬夜、憋尿！營養師傳授「護腎黃金守則」：54321

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

大陸熱門新聞

她收陌生包裹掃描中獎QRcode　200萬沒了

女大生：龍隊好帥！我媽說你好帥

科技集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車

點手搖飲要20顆珍珠「多1顆報警」！店家慘了

「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

薄瓜瓜來台娶妻　國台辦避答：反對惡意炒作

旅行業者籲開放陸客　陸委會要業界「認清事實」

興奮過度？老人疑因「嫖娼」死亡

馬龍：夜市小吃都想嚐　跟莊智淵是好友

人民幣恐貶值15％迎關稅戰！

馬龍來台最想做的事？　

男子為千萬保險推妻落海！事後還嫖娼

浙江「神祕富豪」砸20億買地 官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

20歲女被前男友折磨30小時…五官全毀

更多熱門

相關新聞

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

拜登政府22日宣布，將把29家大陸企業增加到「強迫勞動」的實體清單之上，從而禁止這些公司生產的產品進入美國市場。大陸商務部反駁稱，美方沒有事實依據，是借「人權」之名，行霸凌之實；中國堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂「強迫勞動」。

女子困杜拜沙漠　用Uber叫駱駝畫面曝光

女子困杜拜沙漠　用Uber叫駱駝畫面曝光

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

視網膜驚爆收私訊「開價收購頻道」

視網膜驚爆收私訊「開價收購頻道」

影／紫霞仙子、至尊寶CP製造基地

影／紫霞仙子、至尊寶CP製造基地

關鍵字：

塔克拉瑪干沙漠鎖邊防護林治沙新疆

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面