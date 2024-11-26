苗栗台13線轎車詭偏！失控逆撞機車畫面曝　女騎士遭撞噴慘死

▲苗栗三義台13線伯公坑長下坡路段，24日發生轎車逆向撞機車、騎士枉死事故，轎車前方為肇事夫妻。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣三義鄉台13線伯公坑長下坡路段24日發生一起死亡事故。一名在三義市區麵店工作的黎姓婦人，下班騎機車要返回台中后里住家，對向一輛轎車無預警逆向橫跨2個車道，高速在路肩衝撞機車後，黎女遭撞上擋風玻璃後甩到轎車後方，傷重送醫不治，肇事原因正由警方調查中。

苗栗警分局今天說，三義鄉台13線伯公坑路段、三義消防分隊南端約300公尺處直線車道，24日15時許發生ㄧ起自小客車與機車碰撞交通事故，救護人車抵達時，黎姓（42歲）女機車騎士傷重倒臥路肩，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

轄區的龍騰派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通，初步調查黎女（42歲）騎機車沿台13線南下外側車道行駛，遭到張男（63歲）駕駛轎車、由台13線北上行駛，不明原因跨越車道逆向發生碰撞，機車幾乎解體，轎車前擋風玻璃和車頭毀損，黎女遭撞彈飛到轎車後方；張男沒有酒駕，黎女尚待檢測，詳細事故原因仍需調查釐清。

警方說，黎女在三義市區一家麵店工作，下班後騎機車要返回台中市后里區住家，當時行駛在路肩；張男跟妻子自大甲駕車要回三義住家，他辯稱：不知何故，車子就一直往左邊偏移。警方呼籲，用路人駕駛車輛務必全神貫注，隨時注意車前路況，確保自己與用路人生命財產安全。