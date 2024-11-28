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彰化警疑不堪霸凌走上絕路...獨留妻、6歲兒　身後撫卹金曝光

▲▼彰化縣警局刑大張姓偵查佐疑遭職場霸凌而輕生，遺孀曝一家3口幸福合照。（圖／家屬提供）

▲彰化縣警局刑大張姓偵查佐(左)疑遭職場霸凌而輕生，一家三口幸福合照成追憶。（圖／家屬提供）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐，疑似遭職場霸凌在租屋處輕生，獨留妻子與6歲兒子，遺孀曝丈夫在手機留有遺言，詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，憤而向總統府陳情。對此，彰化縣警局否認有霸凌問題，並承諾將帶幹部前往靈堂向家屬說明爭取從優撫卹事宜，盼家屬早日撫平傷痛。據悉，張員年資不長且非因公死亡，算上撫卹金及其他補助，家屬預計可領230萬餘元。

據了解，張姓偵查佐為台中人，104年特考班畢業，106年1月分發至彰化縣警察局，歷任彰化分局三家派出所、花壇分駐所警員，111年4月陞任偵查佐到彰化縣警局刑大服務。

因張姓偵查佐年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2000元，總計約230萬餘元。

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