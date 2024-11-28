　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生！母接噩耗哭喊：我們只要一個道歉

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐日前在租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，疑似生前遭到職場霸凌。張員媽媽今（28日）受訪哭到泣不成聲，「我們只是要一個真相跟道歉，但都沒有人跟我們解釋」，原本一家人計畫好出遊，如今卻再也無法成行。

▲▼彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐，疑遭同事職場霸凌，日前在租屋處輕生 。（圖／家屬提供）

▲彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐，疑遭同事職場霸凌，日前在租屋處輕生 。（圖／家屬提供）

張媽媽說，張員是個很有正義感的人，身邊朋友很多，之前跟同事也相處得很好，就只有部分工作上的同事有不愉快，之前就有聽過兒子抱怨說上面的人給他壓力很大，「他跟同事及長官有些糾紛，因為他是菜鳥，人家是老鳥，但他沒有講的很清楚，還有一些同事酸言酸語，他想要調回派出所，上面不願意讓他走」，卻沒想到兒子會因此走上絕路。

▲▼彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐日前在租屋處輕生 。（圖／家屬提供）

▲張員死前在手機留言詛咒3名同事。（圖／家屬提供）

張媽媽回憶事發當天，她接獲兒子輕生噩耗後，情緒瞬間崩潰，痛哭說：「我一個寶貝兒子這麼認真，結果被他們搞成這樣子，我沒辦法接受！」且加上兒子死前在手機留言詛咒3名同事，讓家屬懷疑他生前遭職場霸凌，但警方卻沒有調查清楚，至今也未向家屬說明，讓張媽媽痛批：「還有他詛咒的那些人，他會連名帶姓的點名出來嗎？將心比心，如果沒有什麼事，他會那麼痛苦？他會這樣講嗎？」無法接受警方處理方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍白推財劃法要拿中央6612億　主計長：選手國光獎金將對半砍
台大名醫涉迷姦3女！　女業務醒來驚逃
行李箱「貼紅色貼紙」過海關慘了！　網曝：繳了8千元
臉書沒人用了？市占率一路跌　全改滑「3程式」
LIVE／知名餐車遭爆漢堡肉發黑　勞動部更血汗？爆「六日都要
遺言點名3人「全家死光」！彰化警遺孀悲曝全家福
林昱珉下個月當爸！母喜當阿嬤「很開心」　球迷擠爆早餐店
快訊／知名漢堡餐車爆「肉發黑、擺地上」！　業者最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

台大名醫被起訴！涉迷姦3女　被害人「實驗室醒來」驚逃

找兼職工作「不花勞力時間」月領3萬　嘉義男下場曝光

嗆「購物專家」是小三劈多男　名媛李珍妮賠定了！

台中公捷處長性騷6人「兩大過免職」　被害女：至今沒有道歉

前車掉落油漆空罐　高雄女騎士閃避失控慘摔！最重罰6千+吊照

台南大型重機「急煞路邊停車」害後方追撞　3人摔成一堆送醫

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生！母接噩耗哭喊：我們只要一個道歉

遺言點名3人「全家死光」！菜鳥刑警疑遭霸凌　遺孀悲曝全家福照

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

台大名醫被起訴！涉迷姦3女　被害人「實驗室醒來」驚逃

找兼職工作「不花勞力時間」月領3萬　嘉義男下場曝光

嗆「購物專家」是小三劈多男　名媛李珍妮賠定了！

台中公捷處長性騷6人「兩大過免職」　被害女：至今沒有道歉

前車掉落油漆空罐　高雄女騎士閃避失控慘摔！最重罰6千+吊照

台南大型重機「急煞路邊停車」害後方追撞　3人摔成一堆送醫

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生！母接噩耗哭喊：我們只要一個道歉

遺言點名3人「全家死光」！菜鳥刑警疑遭霸凌　遺孀悲曝全家福照

林昱珉有陳偉殷相同特質　鄭錡鴻看好獨特性

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

遭101前董座轟虛榮「賈永婕痛心再發聲」！　揭遭資遣員工真實身份

富邦產險攜手星宇航空　合推「一站式購足」創新保險服務

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

王鶴棣被傳「現在沒女友了」！爆料網紅讚有良心「給天價分手費」

「綠野仙蹤」電影道具紅寶石鞋將拍賣　估價近1億

陳語安喝醉被前男友載回家「脫口約上樓敘舊」　心酸結局曝光！

社會熱門新聞

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

即／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　繳回1455萬

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

即／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

館長做球版稱當年沒運彩！球評揭5大差異

陳啓昱投案傳「高雄仲裁者」策劃　黑道下追殺令

快訊／沈慶京站起來了！北檢提審備輪椅未使用

園長之子毛畯珅　二審認「摸了所有女童」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

快訊／台中公捷處長「性騷6女下屬」遭重懲！　4大原因曝光

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　遺孀悲曝全家福照

林昱珉母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

更多熱門

相關新聞

彰化警輕生亡！　警局人死12天才開小組審議

彰化警輕生亡！　警局人死12天才開小組審議

近日霸凌案連環爆，彰化縣警局一名39歲張姓偵查佐17日在租屋處輕生亡，遺孀27日曝丈夫留下遺言，點名3人對他職場霸凌。事件發生12天後，彰化縣警局指出，28日已邀集相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了

海科館長涉霸凌遭拔官！教育部：已不適任首長「案件持續調查」

海科館長涉霸凌遭拔官！教育部：已不適任首長「案件持續調查」

公務員自爆「擋人財路」遭霸凌調職　疾管署駁斥

公務員自爆「擋人財路」遭霸凌調職　疾管署駁斥

黑函文化和職場霸凌　一體兩面

黑函文化和職場霸凌　一體兩面

關鍵字：

職場霸凌輕生彰化警局家屬陳情手機留言

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面