彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生！母接噩耗哭喊：我們只要一個道歉

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐日前在租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，疑似生前遭到職場霸凌。張員媽媽今（28日）受訪哭到泣不成聲，「我們只是要一個真相跟道歉，但都沒有人跟我們解釋」，原本一家人計畫好出遊，如今卻再也無法成行。

▲彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐，疑遭同事職場霸凌，日前在租屋處輕生 。（圖／家屬提供）



張媽媽說，張員是個很有正義感的人，身邊朋友很多，之前跟同事也相處得很好，就只有部分工作上的同事有不愉快，之前就有聽過兒子抱怨說上面的人給他壓力很大，「他跟同事及長官有些糾紛，因為他是菜鳥，人家是老鳥，但他沒有講的很清楚，還有一些同事酸言酸語，他想要調回派出所，上面不願意讓他走」，卻沒想到兒子會因此走上絕路。

▲張員死前在手機留言詛咒3名同事。（圖／家屬提供）



張媽媽回憶事發當天，她接獲兒子輕生噩耗後，情緒瞬間崩潰，痛哭說：「我一個寶貝兒子這麼認真，結果被他們搞成這樣子，我沒辦法接受！」且加上兒子死前在手機留言詛咒3名同事，讓家屬懷疑他生前遭職場霸凌，但警方卻沒有調查清楚，至今也未向家屬說明，讓張媽媽痛批：「還有他詛咒的那些人，他會連名帶姓的點名出來嗎？將心比心，如果沒有什麼事，他會那麼痛苦？他會這樣講嗎？」無法接受警方處理方式。