　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

▲▼彰化警輕生亡！遺孀爆「遭職場霸凌」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警輕生亡，昔日偵辦案件時參與攻堅(紅圈)。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐，17日在租屋處輕生，遺孀27日曝丈夫留下遺言，點名3人對他職場霸凌，彰化縣警局指出已邀集相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。據了解，張姓偵查佐為台中人，復健相關科系畢業，從事過醫護等相關的工作，為了給家人一個穩定的工作才去從警，而他昔日攻堅查獲偽鈔的畫面也曝光。

張姓偵查佐17日晚間8時應上班，但同仁卻發現他遲遲未到勤，經打電話聯繫未果後，隨前往租屋處尋人，並連繫房東協助開門，不料，進門後發現張員已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救，但張員到院前已死亡。

張員的遺孀27日發出陳情信指出，在丈夫的手機內發現遺言，內容明確指出刑警大隊的3人對他言語、職場霸凌，才會逼得他走上絕路。彰化縣警局表示，全案已於11月25日函請彰化地方檢察署調查，另有關家屬陳情疑似遭霸凌部分，11月28日邀請相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。

▲▼彰化警輕生亡！遺孀爆「遭職場霸凌」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，該名輕生的張姓偵查佐為台中人，復健相關科系畢業，從從事過醫護等相關的工作，為了給家人一個穩定的工作才去從警，104年特考班畢業，106年1月分發至彰化縣警察局，歷任彰化分局三家派出所、花壇分駐所警員，111年4月陞任偵查佐到彰化縣警局刑大服務。

彰化縣警察局刑事警察大隊昔日偵辦偽鈔案，發現吳嫌因毒品及槍砲等案件通緝中，藏匿於租屋處，且繼續從事槍枝改造之不法行為。張姓偵查佐當時也參與偵辦，並且攻堅衝進嫌犯住處，查扣千元紙鈔大小空白紙574張、改造槍枝1把、改造工具一批、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、毒品壓模器及現金新臺幣9萬2900元等相關證物。

彰化警方指出，因張姓偵查佐年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2000元，總計約230萬餘元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄭宗哲突PO結婚書約！　喊「林家正要跟我結婚了」
罕見！　陳耀訓蛋黃酥二度釋出
台灣奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子圈粉：王牌風範
巡山員中彈身亡！獵槍是他自己的　子彈由下而上貫穿鼻腔
快訊／出大包！　機車專用道遭鐵柱貫穿
不只包手！林昱珉新刺青曝光　刺了6小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《刑法》名師嗆「白癡」挨告　法官認原告「自招風險」判無罪

南投部落巡山員中彈亡！獵槍是他自己的　子彈由下而上貫穿鼻腔

快訊／淡北機車專用道遭鐵柱貫穿！打樁出大包　騎士閃不及摔傷

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

前台大名醫被起訴！涉迷姦3女　被害人「實驗室醒來」驚逃

找兼職工作「不花勞力時間」月領3萬　嘉義男下場曝光

嗆「購物專家」是小三劈多男　名媛李珍妮賠定了！

台中公捷處長性騷6人「兩大過免職」　被害女：至今沒有道歉

前車掉落油漆空罐　高雄女騎士閃避失控慘摔！最重罰6千+吊照

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

《刑法》名師嗆「白癡」挨告　法官認原告「自招風險」判無罪

南投部落巡山員中彈亡！獵槍是他自己的　子彈由下而上貫穿鼻腔

快訊／淡北機車專用道遭鐵柱貫穿！打樁出大包　騎士閃不及摔傷

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

前台大名醫被起訴！涉迷姦3女　被害人「實驗室醒來」驚逃

找兼職工作「不花勞力時間」月領3萬　嘉義男下場曝光

嗆「購物專家」是小三劈多男　名媛李珍妮賠定了！

台中公捷處長性騷6人「兩大過免職」　被害女：至今沒有道歉

前車掉落油漆空罐　高雄女騎士閃避失控慘摔！最重罰6千+吊照

畢書盡遭網暴抹黑怒提告！　露面親洩3字心聲

天冷不只吃薑母鴨　中醫師推4種食補正確吃法

熱心暖男原來是變態噁男！妹子揭「超噁搭訕新手法」：令人作嘔

12強奪冠澎湖祭品也來了　縣府送300珍奶！議會300雞排慶賀

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

包圍馬龍求簽名影片曝光　來台心願？馬辦：今晚逛夜市明秀球技　

男睡夢中罵髒話手腳揮舞　醫：初期帕金森氏症

Sandy 0偽裝唱KTV！帥尪拿麥「另一手互動超甜」包廂恩愛畫面全被拍

重提NCC委員名單進度　行政院：緊鑼密鼓徵詢中

閒置29年少收億元租金　高雄「高檔日料店」3.3億求售

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

前台大名醫涉迷姦　3女業務提告結果出爐

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　遺孀悲曝全家福照

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

即／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　繳回1455萬

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

淡北道路鐵柱打穿機車道　騎士閃不及摔傷

即／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

林昱珉母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

陳啓昱投案傳「高雄仲裁者」策劃　黑道下追殺令

館長做球版稱當年沒運彩！球評揭5大差異

園長之子毛畯珅　二審認「摸了所有女童」

快訊／沈慶京站起來了！北檢提審備輪椅未使用

更多熱門

相關新聞

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　母哭喊：只要一個道歉

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　母哭喊：只要一個道歉

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐日前在租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，疑似生前遭到職場霸凌。張員媽媽今（28日）受訪哭到泣不成聲，「我們只是要一個真相跟道歉，但都沒有人跟我們解釋」，原本一家人計畫好出遊，如今卻再也無法成行。

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　遺孀悲曝全家福照

彰化菜鳥刑警疑遭霸凌輕生　遺孀悲曝全家福照

彰化警輕生亡！　警局人死12天才開小組審議

彰化警輕生亡！　警局人死12天才開小組審議

彰警員尋短　未開調查審議會家屬不滿

彰警員尋短　未開調查審議會家屬不滿

彰化偵查佐疑遭霸凌輕生亡　被點名的隊長回應了

彰化偵查佐疑遭霸凌輕生亡　被點名的隊長回應了

關鍵字：

彰化縣警局職場霸凌偵查佐輕生事件偽鈔案

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面