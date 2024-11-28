彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

▲彰化警輕生亡，昔日偵辦案件時參與攻堅(紅圈)。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐，17日在租屋處輕生，遺孀27日曝丈夫留下遺言，點名3人對他職場霸凌，彰化縣警局指出已邀集相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。據了解，張姓偵查佐為台中人，復健相關科系畢業，從事過醫護等相關的工作，為了給家人一個穩定的工作才去從警，而他昔日攻堅查獲偽鈔的畫面也曝光。

張姓偵查佐17日晚間8時應上班，但同仁卻發現他遲遲未到勤，經打電話聯繫未果後，隨前往租屋處尋人，並連繫房東協助開門，不料，進門後發現張員已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救，但張員到院前已死亡。

張員的遺孀27日發出陳情信指出，在丈夫的手機內發現遺言，內容明確指出刑警大隊的3人對他言語、職場霸凌，才會逼得他走上絕路。彰化縣警局表示，全案已於11月25日函請彰化地方檢察署調查，另有關家屬陳情疑似遭霸凌部分，11月28日邀請相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。

據了解，該名輕生的張姓偵查佐為台中人，復健相關科系畢業，從從事過醫護等相關的工作，為了給家人一個穩定的工作才去從警，104年特考班畢業，106年1月分發至彰化縣警察局，歷任彰化分局三家派出所、花壇分駐所警員，111年4月陞任偵查佐到彰化縣警局刑大服務。

彰化縣警察局刑事警察大隊昔日偵辦偽鈔案，發現吳嫌因毒品及槍砲等案件通緝中，藏匿於租屋處，且繼續從事槍枝改造之不法行為。張姓偵查佐當時也參與偵辦，並且攻堅衝進嫌犯住處，查扣千元紙鈔大小空白紙574張、改造槍枝1把、改造工具一批、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、毒品壓模器及現金新臺幣9萬2900元等相關證物。

彰化警方指出，因張姓偵查佐年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2000元，總計約230萬餘元。