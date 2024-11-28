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苗栗女婿林凱威風光造訪！鍾東錦頒70萬獎金　官員秒變追星族

記者楊永盛／苗栗報導

2024年世界棒球12強賽冠軍賽扛起「關門」重責大任的投手林凱威，今（28）日以苗栗女婿身份、偕同妻子、父母和岳父母，接受縣長鍾東錦接見和表揚，縣長頒贈70萬獎勵金和「祥龍吐珠」木雕藝品，更吸引大批公務員一睹中華英雄風采，林也承諾未來會協助指導苗栗中小學棒球隊。

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚。（圖／記者楊永盛攝）

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚，頒發70萬獎勵金和互贈簽名球。（圖／記者楊永盛攝，下同）

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中華棒球隊11月24日在日本東京巨蛋體育館跟日本隊爭奪冠軍寶座，目前效力於中華職棒味全龍隊的投手林凱威，在9局下半登場壓制日本隊攻勢，成功守住戰果，跟其他隊友成為台灣英雄。而林凱威原跟父母同住新竹市，跟苗栗縣頭份市民陳姿尹結婚後，夫妻去年底在頭份市設戶籍，林也擁有苗栗女婿身份，陳姿尹的伯父也是苗栗縣著名建築師陳賢秋。

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚。（圖／記者楊永盛攝）

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗縣長鍾東錦今天上午11時，在縣府第一辦公大樓大廳舉行表揚大會，包括立委邱鎮軍、副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、苗栗縣體育會總幹事周仁聖等各界爭相參與，不少縣府官員也參與「追星」，捉緊空檔拍照、留下偶像英姿。

鍾東錦表示，這些榮耀背後代表的意義，是每一位運動員的不懈訓練和努力，以及教練團的專業指導和調度，能獲得如此成績，實屬不易；縣府為勉勵林凱威為國家及苗栗爭光，頒贈70萬元獎勵金和木雕藝器，鍾、林也互贈簽名球。

林凱威說，感謝教練、家人的支持，贏得金牌不是終點，而是回歸原點、繼續做該做的事情，他很喜歡苗栗的氛圍，感覺很舒服、很CHILL和放鬆，未來希望能為苗栗盡一份心力，有空會指導苗栗球隊。

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚。（圖／記者楊永盛攝）

▲棒球國手林凱威今天以苗栗女婿身分，接受縣長鍾東錦等各界表揚。（圖／記者楊永盛攝）

鍾東錦表示，近年縣府團隊積極培育棒球選手，建立優秀運動選手培訓機制，國小計有16校、國中計有8校及高中4校擁有棒球隊，可見棒球運動在本縣推廣的非常成功，今日安排頭屋、苗栗國中球員參與接見，象徵棒球運動的傳承，縣府會尋覓合適場地、打造符合國際賽事標準且設備良善的棒球場，讓苗栗棒球運動發光發熱。

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