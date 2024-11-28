貨櫃定期航線下滑「輸南向15國」　運研所：運能、船型有成長

▲我國2017至2024年第2季對外航線的航線數，今年第2季較去年、前年略有下降。（圖／運研所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

我國與南向國家對外航線部署狀況，交通部運輸研究所最新資料顯示，我國4個港口今年貨櫃對外航線數，相比去年、前年呈現下降，且低於越南、泰國、菲律賓等15個南向國家，但主航線平均總運能、平均周運能與平均最大船型的成長幅度，高於全球及南向國家平均值，我國港口仍有一定競爭力。

運研所昨召開「海運國際資料庫議題分析成果交流座談會」，針對我國與南向國家貨櫃定期航線的變化概況與海運界進行座談，透過數據解析，具體掌握我國與南向國家對外航線部署狀況，海運業者及其公協會、海運系所等16人參與。

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▲運研所舉辦海運國際資料庫議題分析成果交流座談會。（圖／運研所提供）

運研所分析2017年到2024年各年我國與包括越南、泰國、菲律賓等15個南向國家的貨櫃定期航線資料，此15國跨遠東、南亞、紐澳大洋貿易區，連同我國的高雄、基隆、台中、台北4港，共計約193港，2024年第2季對外航線總數約497條。

運研所指出，整體對外航線總數呈成長趨勢，我國的對外航線數雖略降，但連結遠東區域以外的主航線平均總運能、平均周運能與平均最大船型的成長幅度則高於全球以及15個南向國家的平均值，顯示我國港口對此類航線仍有一定程度的吸引力與競爭力。

▲▼我國及與南向15國於2017至2024年對外航線總數。（圖／運研所提供）

運研所表示，長期蒐集全球貨櫃海運航線數據，並邀集海運專家學者討論，每年都會就當年度貨櫃海運市場的重要變化提出報告，掌握國際貨櫃定期航運趨勢，進行政策評估分析與調整。每年年終舉辦座談會，與各界交流，讓我國的海運政策規劃能力更為堅實。