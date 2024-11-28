500元改印冠軍中華隊？　當年少棒小將曝心聲：難過但值得

記者黃翊婷／綜合報導

世界棒球12強賽中華隊奪得金牌，外傳總統賴清德擬將500元鈔票上的南王國小少棒隊圖樣改成此次的冠軍隊。當年的少棒隊成員林志祥表示，雖然有點難過，但這次奪冠確實贏得漂亮，如果真的要換，他覺得很值得，「因為他們寫下自己的時代」。

▲500元鈔票上印有南王國小少棒隊圖樣。（資料照／記者袁茵攝）

中華隊在世界棒球12強賽奪得金牌，全台歡慶，不過，外傳總統賴清德擬將500元鈔票上的南王國小少棒隊圖樣改成此次的冠軍隊，引發各界討論。南王國小少棒隊在民國87年、88年代表台灣遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍，刷新棒球史的紀錄，奪冠故事也被拍成紀錄片《冠軍之後》。

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根據《東森新聞》報導，當年在少棒隊擔任捕手的林志祥表示，雖然有點難過，但這次奪冠確實贏得漂亮，如果真的要換，他覺得很值得，「因為他們寫下自己的時代」，而且台灣隊長陳傑憲也是他的前隊友。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

至於500元鈔票的圖樣是否會更換，央行表示，若有相關意見將審慎評估。行政院長卓榮泰也表示，「無論是什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案」，但相信很快就會有結果，到時候會向民眾報告相關決定以及下一步動作。