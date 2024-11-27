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林郁婷棄賽抗議　藍新北議員喊話賴清德：別忘台灣女兒

▲林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林郁婷日前出席《台灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

「台灣拳后」林郁婷近日出發赴英國參加世界拳總盃年終總決賽，未料遭世界拳總質疑性別問題，教練曾自強決定棄賽表示抗議。對此，新北市議員江怡臻聲援表示，「我們支持郁婷和自強教練的決定，但這是選手和教練最不願意做的決定之一」，呼籲總統賴清德「蹭棒球，別忘了林郁婷」。

「賴總統蹭棒球，別忘了林郁婷」，江怡臻表示，剛剛傳來遺憾消息，正在英國參加世界拳總盃年終總決賽的林郁婷，因為被質疑資格，只能無奈棄賽，以表抗議。「我們支持郁婷和自強教練的決定，但這是選手和教練最不願意做的決定之一」。

江怡臻指出，賴清德在世界棒球12強賽蹭好蹭滿，在總統府的致詞獨漏新北富邦悍將，賴清德也指指點點每位運動員的表現，包括要林家正，如果揮棒角度能夠平一點，就是長打好手等，還自以為幽默，要勉勵林昱珉，卻拿王建民的傷勢說嘴，在傷口灑鹽。

江怡臻提到，奧運奪下金牌的林郁婷再出發到國際賽場上，卻受了滿滿委屈，行政院長卓榮泰卻只能表達遺憾，回得不痛不癢，卻沒有具體作為，說要努力確保參賽權利，但事實就是林郁婷無言棄賽。

江怡臻說，賴清德彷彿忘了他口中的這位台灣的女兒，才3個月而已，當初的蹭好蹭滿，只剩嘴巴說遺憾，民進黨執政如此，她真的覺得很遺憾。

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