怨立院朝野對立「讓人怒髮衝冠」　韓國瑜寫「心」字悟從政本心

▲立法院長韓國瑜偕南投縣長許淑華參加靈巖山寺水陸大法會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院朝野對立嚴重，立院院長韓國瑜日前赴南投埔里鎮參加靈巖山寺舉辨水陸大法會，表示近幾個月來謹遵佛訓，用紙筆書寫「心」字後，理解從政不能離開讓民眾安居樂業的本心，也盼國人共同祈禱國泰民安。

靈巖山寺是淨土宗大道場，月初來台舉辦演唱會的知名香星劉德華也是皈依弟子，該寺住持和尚釋自興於24日邀請韓國瑜、縣長許淑華、立法委員馬文君擔任水陸大法會總主祭官，開香淨壇，百位法師及3000餘位居士大德，祈求迎祥納福，為國家祈福祝願；祈福儀式圓滿後，3人由首座和尚釋自賀帶領，巡禮開山方丈妙蓮老和尚紀念館「仰德軒」，縣府民政處長林琦瑜，縣議員黃世芳、吳國昌，埔里鎮長廖志城也到場參加活動。

韓國瑜透露，他的母親自3歲就開始拜觀世音菩薩、拜到96歲，最快樂的事就是禮佛；他家裡也設有佛堂，所以皈依成為佛門弟子，用佛弟子的心情看工作，幫助很大。

韓國瑜指出，目前立法院三黨不過半，立委有時也被逼到怒髮衝冠、無可奈何，但他想起佛告訴我們「心要靜下來」，便拿起紙筆寫下心臟的「心」字，寫了幾個月之後，終於發現讓「民眾安居樂業」才是本心，不能受到誘惑而離開本心和從政目標；他感謝靈巖山寺教化人心、幫助弱勢族群，並肯定許淑華及南投2名立委馬文君、游顥的努力，希望台灣風調雨順、人民平安。

許淑華表示，靈巖山寺除弘法不遺餘力，更在開山老和尚妙蓮法師引領下，長期照顧地方，令人感動；去年卡努颱風過後，仁愛鄉遭到重創，靈巖山寺主動連繫縣府，捐款120萬元協助救災，本次法會後又將捐出200份物資，由縣府送給需要的弱勢族群，和眾人結下善緣。