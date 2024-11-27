男業務員告白遭拒！瘋狂亂砍13刀刺死同事　二審仍判無期徒刑

▲黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，朝其頸部、胸口猛砍13刀。（圖／資料畫面）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中一名22歲黃姓男業務員2022年10月間，向同事施姓男子告白遭拒，以牛排刀朝對方頸、胸猛砍13刀致死，台中地院一審依殺人罪判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，犯案用2把刀具沒收。案經上訴，台中高分院今（27）日駁回上訴，維持原判，可上訴。

2022年10月20日，22歲黃姓電商直銷業務員闖進22歲同事施姓男子租屋處，持刀猛刺施男造成大量失血慘死，黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，與對方發生爭執後，一怒之下朝施頸部、胸口猛砍13刀，造成施送醫不治。

黃男在審理時坦承侵入住宅，但否認殺人，辯稱是過失致死；法院查出，根據被害人傷勢、刀傷深度、相關監視器畫面、驗傷診斷證明、證人描述等證據，不採信黃男辯詞。

▲男子告白男同事遭拒，狠砍13刀奪命遭逮捕。（圖／資料照）

就黃男事後自行報案、能否屬於自首部分，合議庭認為，黃男事先購買牛排刀躲藏到施男租屋處，是預謀犯案，加上犯罪事實容易被警方追查，黃男是迫於犯罪匆促，無其他適當的逃亡管道，是被情勢所迫、恐有預謀要主張減刑，才留在犯罪現場，顯非真誠悔悟，故不依刑法第62條規定減刑，也不適用刑法第59條減刑情堪憫恕。

合議庭審酌，黃男因個人情感糾葛因素，縝密計畫行兇，造成他人家庭天人永隔之遺憾，心靈創傷嚴重，暨被告生活狀況、品行、智識程度等項目函請草屯療養院鑑定，其無智能障礙問題，僅有自閉症、憂鬱症，考量被告刑罰感應力、降低社會風險與多元刑罰目的，兼以無期徒刑依法執行逾25年且有悛悔實據，始得假釋出獄，否則仍須繼續執行監禁等，判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，今台中高分院駁回上訴，維持原判，可上訴。