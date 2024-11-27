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掌握70%投手情報！加入中華隊情蒐組「這3周每天工時18hrs」內幕曝

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨天冠軍戰4比0打敗日本，奪下冠軍金盃，其中情蒐方面也是幕後功臣，有網友透露，男友就是情蒐組的成員之一，從6月加入後一路忙到冠軍賽，近三周每天更是從早上9點，工作到凌晨2點，雖然薪資不多，但男友的夢想就是進入中華隊，憑藉著對棒球的熱情做這份工作。

有網友在Threads發文，分享男友加入情蒐組工作的內幕，自6月加入後便全心投入工作，最近三周幾乎天天忙到凌晨2、3點，有時甚至更晚，洗完澡已經是4、5點了，早上9、10點又開始接電話繼續工作，幾乎沒有休假。

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原PO表示，男友從小就夢想進入中華隊，對棒球充滿熱情，雖然薪水不高，但他仍然全力以赴。她也提到，這幾天看了許多球員的影片，不僅實力非凡，並且帥氣十足。不過，她也強調，除了球員的努力，隊長的領導能力、教練的指導、以及其他後勤人員的支持，都是中華隊成功的重要因素。

「唯獨情蒐這塊真的太少人提起了，明明他們那麼的努力」，原PO透露，男友在看比賽時，能夠預判球的投法和打點，這些都是經過多個數據統計和專業分析的結果，對提高得分率和防守有很大幫助。她期盼大家在讚揚球員的同時，也要多給所有幕後團隊鼓勵，「他們也都很辛苦！希望他們也能多領一點錢」。

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌。（圖／陳瑞昌提供）

▲中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌、情蒐教練周正雄、情蒐教練林瀚。（圖／陳瑞昌提供）

根據中央社報導，鄭世忠在訪問中表示，自從去年經典賽失利後，他就與中職會長蔡其昌討論，希望未來國家隊的培訓與情蒐工作可以常態化，因此體育署每年補助中職經費1600萬，另外在遇到國際大賽時，如今年的世界12強棒球賽，會再額外補助1300萬元。

資深球評許維智透露，情蒐團隊多達24人，以前打球都靠經驗，這次教練團做足情蒐，分析各國家投手的球種，並研究如何對付，掌握70%各國投手情報，所以這次打擊率才會這麼高。

談到這次的情蒐，陳傑憲大讚，從去年的經典賽，這件事情就做得很好，所以球員在跟世界各國比賽時候，是有辦法跟他們對抗的。他說，為了籌劃這次的12強，當然有情蒐部，總教練也很早就開始觀察選手的狀態，「我覺得今年的組成比過往有更專業」。

貼文獲「網友 @fju13month.veronica」授權提供。

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