中華隊奪冠多燒錢？　粉專揭辜仲諒「1事蹟」：證明真心愛棒球

▲辜仲諒包和牛餐廳請代表隊成員吃飯。（圖／CTWANT提供）

圖文 ／CTWANT

中華隊在本次世界12強棒球錦標賽表現亮眼，幫台灣首次奪下世界冠軍，也讓全台民眾為之瘋狂。而中華民國棒球協會理事長辜仲諒賽後也宣布發放7000萬獎金，感謝球員及後勤人員的付出。對此，知名體育粉專就直言，「我一直相信辜仲諒理事長是真心愛棒球的」，並透露過去的往事。

知名體育粉專「我只想寫寫體育」發文表示，辜仲諒多年來對台灣棒球的貢獻無可取代，從買下中信兄弟球隊、精心經營，到擔任棒協理事長後出錢出力，他的行動充分展現了對棒球的真心支持，「我一直相信辜仲諒理事長是真心愛棒球的，因為他不但買下兄弟並好好經營，並在當上棒協理事長後出錢出力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專也直言，「可能有人覺得有時他說話少一點會更好，但其實很多大老闆都很喜歡拿到麥克風一直講，他已經相對算少一點的了，而更重要的是，聽他講話，但他會拿錢出來」。

粉專指出，有人將辜仲諒拿出7000萬比喻成一般人請水電工喝飲料般的隨手之舉，但實際上，這種願意大手筆投入資源的老闆少之又少。多數企業主可能只象徵性出一點點錢，甚至選擇完全不投入，辜仲諒卻用「鈔能力」替台灣棒球開創更廣闊的未來。

粉專也回憶辜仲諒買下中信兄弟後的往事，當時他官司纏身，有一次被傳喚偵訊超過12小時。媒體大肆報導此事，辜仲諒走出偵訊室時皺著眉頭，看起來有點累，但他第一句話卻是關心，「我們的棒球隊昨晚有沒有贏？」

這段插曲讓粉專深刻感受到，辜仲諒的愛棒球是真心的，而非作秀，「那時我就真心感覺到，他是真心喜愛棒球的人，雖然我跟朋友聊到這件事，他覺得是在作秀，但他那個表情是完全不鳥媒體在拍的，而是他在跟外界隔絕好幾個小時之後，他真心想知道的第一件事就是這個」。

此外，這次中華隊奪冠背後的情蒐工作也備受肯定。粉專指出，情蒐是一項燒錢且不一定有回報的工作，而這次的24人戰前情蒐小組耗資約1200萬，由體育署補助，而這也是過往沒有的。粉專認為，辜仲諒在其中的推動作用功不可沒，「我的朋友後來也對他出錢出力的行為讚不絕口，至少他很願意用鈔能力來證明。我相信他未來會一直繼續證明下去。謝謝你理事長，台灣棒球有你真好」。

延伸閱讀

▸ 小三幫人夫生子挨告扯：跟正宮變朋友 法官看訊息「這句話」打臉

▸ 5歲女兒驗DNA非親生…老公懷疑妻出軌 真相大反轉：皆無血緣關係

▸ 12強／林昱珉遭無禮問「日本有賣檳榔嗎」…媽媽不捨發聲了 記者引眾怒急道歉