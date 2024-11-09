　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛阿香（化名）去年8月間因為不滿另一名駕駛將車子停擋在停車場入口，按喇叭之後也不禮讓，憤而下車比中指，結果因此挨告，一審被依公然侮辱罪判處罰金4000元。不過，全案上訴至二審時，法官認為阿香的行為屬偶發、宣洩不滿的舉動，冒犯及影響程度輕微，最終改判無罪。

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿香不滿駕駛擋道還不禮讓，怒比中指，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿香去年8月間開車行經台南市某活動中心前，因為另一名駕駛將車子停擋在停車場入口，她按鳴一次喇叭也沒有禮讓，憤而下車朝對方比中指，結果因此挨告，一審被依公然侮辱罪判處罰金4000元。

阿香提出上訴並表示，當時對方擋在停車場的入口，就算倒車，她也無法開進去，她很生氣才會比中指，但只有一下下而已，當時只是在發洩情緒，對事不對人。

台南地院二審法官認為，依照台灣目前一般社會通念看來，比中指屬於辱罵等穢語的肢體手勢，阿香因為不滿車輛擋道的事情而比中指，雖然不雅，但持續時間短暫，而且只做了一次，應屬於偶發、輕率的負面冒犯舉止。

法官接著表示，阿香比中指不會對該名駕駛在社會結構中的平等主體地位、自我認同、人格尊嚴產生影響，即使旁人撞見這一幕，駕駛的心理狀態或社會生活關係也不至於因此出現嚴重不利影響，客觀上冒犯及影響程度輕微，主觀上也難認阿香是出於故意貶損駕駛的社會名譽或名譽人格，才會做出這樣的行為，最終裁定撤銷原判決，改判阿香無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
刺穿子宮鬧人命　禾馨美女醫「正面照曝光」
北捷女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應
北捷女砍學生！4英雄勇猛壓制　車廂內畫面曝
北捷奪刀警官正面曝光　見侯友宜、局長喊：大隊長好！老師好！
11月秋颱爆發！　未來趨勢曝
勞動部公務員輕生　同事怒曝「長官下令不准蓋白布」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帳戶出現5百萬不明金流！偵查小隊長2度交保　逆轉遭羈押禁見

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

北捷「奪刀口罩伯」是侯友宜老部屬：這不是警察應該做的嗎

路邊阿伯突「臥射預備式趴下」　駕駛尷尬對視6秒

快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

帳戶出現5百萬不明金流！偵查小隊長2度交保　逆轉遭羈押禁見

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

北捷持刀攻擊學生！4英雄勇猛壓制砍人女　車廂內驚險畫面曝

汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

北捷「奪刀口罩伯」是侯友宜老部屬：這不是警察應該做的嗎

路邊阿伯突「臥射預備式趴下」　駕駛尷尬對視6秒

快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

GB200爆發期估落在明農曆年後　法人：散熱股搶先受惠

劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作風波

離岸風機密集打樁「害漁民沒魚抓」？　學者：政府缺乏海洋規劃

陳傑鳴／北市房貸負擔率達70.69%　房市兩大隱憂浮現

10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

朝聖香港藍瓶咖啡！三層樓高超美玻璃建築　優雅喝杯冷萃琴酒特調

18cm牛肉捲只賣55元炸出滿滿起司肉餡！隱身漢神巨蛋旁義式小餐館

中芯示警：成熟製程產能過剩　明年也不會有太大好轉

帳戶出現5百萬不明金流！偵查小隊長2度交保　逆轉遭羈押禁見

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

快訊／北捷持刀攻擊2人受傷　現場壓制畫面曝光

更多熱門

相關新聞

吃光別人外送餐點　他貪180元挨罰3萬

吃光別人外送餐點　他貪180元挨罰3萬

男子阿華（化名）今年7月間因為肚子餓，將放在某社區大門前的外送餐點（價值合計180元）拿走吃掉，雖然他辯稱誤以為是朋友幫忙點的餐，但並未獲得台南地院法官採信，日前被依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

台南地院被批「縱放陳啟昱」　晚間發聲明回應

台南地院被批「縱放陳啟昱」　晚間發聲明回應

夫留字條落跑　妻遭追債心寒放生他

夫留字條落跑　妻遭追債心寒放生他

父帶小三回家嗨　老了求2女扶養被打臉

父帶小三回家嗨　老了求2女扶養被打臉

疑監聽法官引起台南院檢不合大咖聲押全都放？南院：非事實

疑監聽法官引起台南院檢不合大咖聲押全都放？南院：非事實

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面