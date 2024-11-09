汽車擋道沒禮讓！女駕駛怒比中指　1原因挨罰4千元變無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛阿香（化名）去年8月間因為不滿另一名駕駛將車子停擋在停車場入口，按喇叭之後也不禮讓，憤而下車比中指，結果因此挨告，一審被依公然侮辱罪判處罰金4000元。不過，全案上訴至二審時，法官認為阿香的行為屬偶發、宣洩不滿的舉動，冒犯及影響程度輕微，最終改判無罪。

▲阿香不滿駕駛擋道還不禮讓，怒比中指，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿香去年8月間開車行經台南市某活動中心前，因為另一名駕駛將車子停擋在停車場入口，她按鳴一次喇叭也沒有禮讓，憤而下車朝對方比中指，結果因此挨告，一審被依公然侮辱罪判處罰金4000元。

阿香提出上訴並表示，當時對方擋在停車場的入口，就算倒車，她也無法開進去，她很生氣才會比中指，但只有一下下而已，當時只是在發洩情緒，對事不對人。

台南地院二審法官認為，依照台灣目前一般社會通念看來，比中指屬於辱罵等穢語的肢體手勢，阿香因為不滿車輛擋道的事情而比中指，雖然不雅，但持續時間短暫，而且只做了一次，應屬於偶發、輕率的負面冒犯舉止。

法官接著表示，阿香比中指不會對該名駕駛在社會結構中的平等主體地位、自我認同、人格尊嚴產生影響，即使旁人撞見這一幕，駕駛的心理狀態或社會生活關係也不至於因此出現嚴重不利影響，客觀上冒犯及影響程度輕微，主觀上也難認阿香是出於故意貶損駕駛的社會名譽或名譽人格，才會做出這樣的行為，最終裁定撤銷原判決，改判阿香無罪，全案仍可上訴。