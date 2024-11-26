Live／豪奪12強金牌登頂世界第一　卓榮泰今午宴請台灣英雄

記者陳家祥／台北報導

中華隊在這次的世界12強棒球賽一路過關斬將，金牌戰更是以4比0完封全職業組成的日本國家隊，登頂世界第一。中華英雄們在昨日晚間抵台後，今（26日）有一連串的歡迎活動，包括總統、行政院長的宴請，以及下午的英雄大遊行。行政院長卓榮泰中午出席2024世界12強棒球賽代表隊返國餐會，祝賀中華英雄奪下佳績，選手也將出面受訪，《ETtoday東森新聞雲》為您全程直播。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

中華英雄們25日乘坐華航CI105回國，除了球迷們自發到現場接機外，政府也準備了最高規格待遇迎接，像是派出4架F-16升空伴飛並施放熱焰彈，飛機25日晚間8點55分降落桃園機場，桃機也進行「水門禮」歡迎英雄們凱旋。

總統賴清德特別錄製影片在機上播放，他表示，「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德，恭喜各位締造台灣在世界12強錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲」。

賴清德表示，各位用100％的力量，盡最大努力，更以「充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊，全力跑壘，精彩守備」，狂讚中華隊。

賴清德表示，感謝台灣英雄的付出，「讓國人為之瘋狂、讓各國讚嘆台灣，所有球員教練團後勤團隊情蒐小組，謝謝你們全力以赴，用棒球團結國家，相信我們很快就會再見面，謝謝你們」。最後他舉起台灣尚勇的毛巾，高喊「Team Taiwan！台灣尚勇！」