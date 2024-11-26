台灣尚勇！台灣英雄12強奪金　卓榮泰拿「道謝卡」喊拍電影傳頌

記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆世界12強棒球賽一路過關斬將，金牌戰更是以4比0完封全職業組成的日本國家隊，登頂世界第一。行政院長卓榮泰今（26日）宴請中華代表隊，除了細數拼戰事蹟外，還拿出「道謝卡」，感謝中華英雄的辛苦付出拿下世界第一。卓還說，願意把這次賽事的過程拍成電影，「來表揚各位、傳頌各位，未來台灣棒球的電影，不會只是看到kano，會有更多的台灣尚勇，就是你們的故事」。

▲卓榮泰與曾豪駒、陳傑憲合照。（圖／翻攝直播）



卓榮泰致詞時說，大家的感動都是一樣的，每一次看到那樣的鏡頭，撲向每一顆球、清脆地打出每一支安打，國人的心都跟著在跳動。這次大家的表現讓國人在對體育發展的過程中，又多了更多的要求，政府接下來該做的，不單是成立運動部，要在成立運動之外做得更多更好更快。

卓榮泰提到，比賽過程中得到最好的成績，但是後勤、行政沒有最好只有求更好，未來每一次，會竭盡所能用盡方法，把更好的後勤部隊、行政組織交到每個人手上，只求各位再為國家締造這樣的榮譽，「你們用12強出去，用世界第一強作收，這是國人最好最好的禮物」。

卓榮泰提到，感謝後勤、情蒐以及行政工作所有團隊，沒有大家在後面做這些工作，第一線要面臨到一種不可知的比賽，但這次大家做到了。這個工作以前沒有人做過，現在大家做到了，未來會用盡方法讓這項工作更好。

接著卓榮泰也細數球員的拼戰過程，陳傑憲、江坤宇被觸身球打到，潘傑楷跟林家正手受傷。卓還提到，今天是朱育賢、邱智呈的生日，「全國人民都在不知道的狀況下，冠軍賽就結束了，因為那顆球就打到育賢的前面，接到、踩壘雙殺，比賽結束，這是你今年最好的生日禮物」。

卓榮泰也謝謝總教練曾豪駒，在場上經常帶著口罩，是在掩飾臉上的緊張嗎？但是大家看到你非常穩定。還有大家最喜歡的王建民教練，用車輪戰術把先發跟牛棚那麼精準的調配，大家都看到目瞪口呆，對手都手足無措。

卓榮泰說，他在現場看到三件非常感動，真正發揮運動家精神的事情。第一，高志綱教練的日本夥伴最後來打招呼，世界上很少看到這樣互相尊敬；第二，也看到全場所有觀眾席上的啦啦隊，從台灣爭先恐後過去搶不到機票，在全場團結氣氛下，孕育出來對球員的期待、對國家榮譽的追求，「所以我也跟其昌會長一樣，不管是中華隊還是台灣隊，我們都是世界的冠軍隊，都是最棒的國家隊」。

第三個感動，是曾總教練。卓榮泰說，「不曉得你在日本的香檳有沒有帶回來？但是我們會為你準備更多的香檳」，那種尊敬地主、把自己的榮耀跟喜悅藏起來，不去干擾人家的場地，是高度尊重對方。卓說，一天中，台灣隊不僅在比賽中得到第一，全隊尊重體育的精神，一天當中拿到世界第一，向曾總教練表達最大的敬意。

卓榮泰說，希望選手受傷都能安然無恙，這是一輩子的勳章；他還笑說，「我們愛棒球的心超出了傑憲，超出了無窮的界線，將這股力量好好發揮下去」。隨後，卓拿出準備好的「道謝表」，笑說不用道歉了，只有充滿感謝，「道謝卡致送給各位，感謝的是你們辛苦付出，我們愛棒球的心超出了傑憲」。

隨後卓榮泰也說，未來在場的每一位選手們，你們都有一個勵志的傳奇、勵志的故事，「我相信、我也願意，我們來拍成很多的電影，來表揚各位、傳頌各位，未來台灣棒球的電影，不會只是看到kano，會有更多的台灣尚勇，就是你們的故事」。

▼卓榮泰拿出感謝表。（圖／翻攝直播）



▼行政院長卓榮泰宴請2024世界12強棒球賽代表隊返國餐會。（圖／記者湯興漢攝）

