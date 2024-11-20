驚險畫面曝！70歲女開車撞騎士險輾過　10路人幫抓「肇逃」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣金城鎮民權路與光前路口於今(20)日8時許，發生1起小客車追撞機車的交通事故。一位70多歲陳姓女子駕駛自小客車，沿光前路行駛至民權路口時，疑似精神恍惚，追撞由陳姓女子所騎乘同向停等紅燈之機車，車子一路滑行，被見義勇為的路人攔車報警，事故造成陳姓女騎士身體多處擦挫傷，所幸並無生命危險，由消防分隊送金門醫院進一步治療。金城分局現場實施酒測，雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因釐清中。

▲小客車追撞機車後還繼續前行，機車女騎士險遭輾過。（圖／林名揚翻攝）

畫面可見，陳姓女騎士在路口等紅燈，突然被後方汽車追撞，導致女騎士跌落在地，而汽車仍繼續往前行駛，險些輾過女騎士，場面相當驚險。此時有路人見義勇為，衝上前狂敲汽車車窗，約10名路人陸續上前阻止汽車前行，在馬路口將汽車攔停。

▲10路人陸續上前攔停汽車。（圖／林名揚翻攝，下同）

金城分局表示，依照道路交通安全規則第94條第3項規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當的安全距離，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。