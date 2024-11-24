金門第二屆社福盃健走1500人參與　推廣健康生活與社會福利

▲金門縣府社會處24日上午在金湖鎮中正公園舉辦第二屆社福盃健走活動，吸引約1500名鄉親參與。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

金門縣府社會處於今日上午在金湖鎮中正公園舉辦第二屆社福盃健走活動，吸引約1500名鄉親參與。活動現場熱鬧非凡，縣府代理秘書長王登緯、社會處處長黃雅芬等貴賓到場為鄉親加油打氣。此次活動更特別邀請身心障礙者網紅「Chairman椅人」來到金門共襄盛舉。

王登緯表示，很高興看到一大早有那麼多鄉親一起參加健走活動，他代表縣長陳福海向各位參與者表達最高的敬意，並說明社會福利是所有鄉親，很關心的政策之一。他也呼籲鄉親行有餘力，買彩券，做公益，為弱勢團體盡一份自己的心力，以增加身心障礙者就業機會，讓社福的愛與希望延續。

此次健走活動以「漫遊湖畔綠蔭」為主題，健走路線自本縣金湖鎮中正公園起走，涵蓋太湖周邊景點，全長共計3.2公里。有參與者表示，健走的路線湖畔景觀相當漂亮，自己透過雙腳重新認識家鄉的美，豐富視野並也舒展身心靈，感受到太湖湖畔之美。

社會處處長黃雅芬表示，縣長陳福海重視鄉親的權益與福利，並積極建構友善的社福環境，但福利及服務措施再多，仍希望鄉親有良好的健康身體。因此，縣府社會處持續辦理第二屆社福盃的健走活動，期望藉由活動辦理，鼓勵在地長輩、身心障礙者、親子一起走出戶外、舒展身心。