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韓國瑜戴紀念領帶回娘家！　感念北農時光「最美好的日子」

▲▼ 韓國瑜出席北農50週年茶會 。（圖／記者陳家豪攝）

▲韓國瑜出席北農50週年茶會。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

台北農產運銷公司今（27日）舉辦「北農50週年慶祝茶會」，曾任總經理的立法院長韓國瑜也出席盛會，一身黑色西裝的他特別戴上北農設計的領帶，他表示，不管在哪個工作崗位，他心中永遠有北農，感謝曾經有最美好的日子，也要大家「永遠把我當台北農產公司的一份子」。

韓國瑜今日上午出席「北農50週年慶祝茶會」，韓國瑜抵達現場時，有不少北農員工開心上前喊韓「院長好！好久不見」，韓國瑜則開心回應，「大家好久不見了！不要叫我院長啦！叫我老總就好！」。

韓國瑜致詞時提到，50年以前，大家在思考如何把蔬菜水果送到消費者的口中，因此建置拍賣機制，讓消費者得到乾淨、衛生的蔬菜水果，承銷商也可以賺取該有的費用，因此有了北農這樣的平台。

韓國瑜說，多年前，北農為了學習如何拍賣，農產公司還費苦心，送了一批人到日本學習拍賣技術，他們學會後再回台北，過了幾年，大家再去日本看看發現，「我們已經超過日本了」，北農的拍賣越來越興旺。

「空軍的靈魂人物是飛行員，北農的靈魂人物則是拍賣員」，韓國瑜提到，拍賣制度如果不完善、茁壯，不讓消費者信任，這些工作都白費了。

▲▼ 韓國瑜出席北農50週年茶會 。（圖／記者陳家豪攝）

韓國瑜也提到，很多國會議員到立法院，每次都會提到台灣台積電、半導體多厲害，他們確實很厲害，但是畢竟就業人口可能連1%都不到，政府眼光應該放遠一點，關懷的心要放在359行以外的基層員工，台灣農民滿足多少消費者日常需求，而且台灣吃素食是全世界比例第二高，沒有這些蔬菜水果，素食者根本沒辦法。

韓國瑜強調，自己不管在哪個工作崗位，不管是高雄、雲林還是現在的立法院，他心中永遠有北農，感謝曾經有最美好的日子，每次開心跟農民聊聊天、喝兩杯酒、唱唱歌，看到菜市場大家來買東西，每個都開開心心，沒有比這個更快樂的事，感謝大家過去給他這麼好的協助，北農幫助農民朋友也幫助消費者，未來有什麼困難也可以跟他分享，希望大家永遠把他當台北農產公司的一份子。
 

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