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俄羅斯太空站模組「一度緊急關閉」　貨運船飄出異味

▲▼ 國際太空站。（圖／路透）

▲國際太空站是一個在近地軌道上運行的科學研究設施。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國航太總署（NASA）表示，國際太空站（ISS）的俄羅斯太空人，周末期間被迫關閉俄羅斯太空站模組，因為一艘貨運太空船飄出「不尋常的異味」。

NASA於25日發布聲明表示，俄羅斯貨運太空船「進步號90」（Progress 90）飄出「不尋常的異味」之後，俄羅斯太空人被迫短暫封鎖軌道實驗室的一部分空間。

俄羅斯太空人表示，除了氣味之外，他們還觀察到「水滴」，並且認為可能是「俄羅斯進步號太空船內部材料的釋氣（Outgassing）」導致。

CNN報導，「進步號90」是一艘無人駕駛太空船，負責把科學實驗、推進劑、食物等補給物資送往國際太空站，並且透過一種稱為偏二甲肼（Unsymmetrical dimethylhydrazine）的燃料，以及一種稱為四氧化二氮（nitrogen tetroxide）的氧化劑運行。

釋氣可能發生在人造物體離開地球大氣層的保護，並且進入充滿輻射的太空環境時。在這裡，溫度變化範圍極大，可能介於121°C至-158°C之間。

NASA休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）發言人亨弗里斯（Kelly Humphries）表示，上述2種物質對於人類都是劇毒，但推進劑似乎不是這次問題的原因。進步號艙內的潛在釋氣「材料」與燃料無關，機組人員也不需要太過擔心。

亨弗里斯也表示，「關於造成不尋常異味的任何詳細資訊，請洽俄羅斯航太（Roscosmos）。」不過，俄羅斯航太並未回覆CNN的置評要求。

 
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