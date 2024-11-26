下背痛小心「罹攝護腺癌」！醫師示警　有症狀快就醫

▲有下背痛的情況，可能是罹患攝護腺癌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

攝護腺癌的初期症狀並不明顯，因此容易受到忽略。對此，有醫師提醒，若出現下背痛、排尿困難等症狀，務必盡速就醫。50歲以上的男性也應每年做一次攝護腺特定抗原（PSA），及早發現才能提高存活率。

台灣泌尿科醫學會與中華民國泌尿腫瘤關懷協會、亞洲泌尿科醫學會等單位，26日共同召開記者會，呼籲台灣男性關心攝護腺健康，並且及早篩檢、治療。

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有2名攝護腺癌病友到記者會分享自身經歷，三軍總醫院泌尿外科醫師高建璋表示，這2位病者被檢測出罹患攝護腺癌時，都沒有明顯的徵兆，因此盡早篩檢相當重要。

▲有下背痛的情況，可能是罹患攝護腺癌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，高建璋還說，常常有患者出現頻尿、急尿、夜尿等排尿障礙，原先以為是老化、攝護腺肥大等症狀，因此不以為意，等到就診時已延誤黃金時機。因此，高建璋提醒，若出現排尿問題等症狀，或是有下背痛等情況發生，務必盡早就醫，千萬不要感到羞恥。

對此，亞洲泌尿科醫學會理事長馮思中呼籲，若是及早發現、治療攝護腺癌，10年存活率高達90％，但若出現骨轉移等情況，治療難度將大幅提高，5年存活率只剩約20％。因此，50歲以上的男性，應每年至少做一次PSA，及早發現及早治療。