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「台灣品牌團隊」徵選放寬規定！文化部升級表演藝術補助金三角

▲▼ 雲門舞集，林懷民《關於島嶼》（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

▲「台灣品牌團隊計畫」將放寬徵選規定，期望支持更多團隊，作為國家文化名片的可能。（示意圖／劉振祥攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

文化部2013年起推動「台灣品牌團隊計畫」，如今公布2025年徵選要點，將刪除團隊應「立案滿10年規定」，並增強支持力度，並與「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」構成補助金三角，持續擴展進軍國際能量。

文化部表示，為使演藝團隊穩定營運以專注於專業人才培育及創作發展，文化部與國藝會、地方政府長期分工合擊，就「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」及「補助地方政府扶植傑出演藝團隊」3層面計畫健全表演藝術生態。李遠上任後，除持續拜訪表演藝術團隊了解實際需求，並與國藝會進行多次研商，針對3個補助層次規劃提高總補助額度。

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以2024年補助額度分析，由文化部主政的「台灣品牌團隊」總補助1.2億，共補助6團。「Taiwan Top團隊」共1.5億，補助90團。「地方傑出團隊」3991.3萬，補助120團。

文化部規劃2025年在「台灣品牌團隊」增加3000萬、「Taiwan Top」增加3000萬、「地方傑出團隊」增加500萬，期盼以更多的支持提升補助團隊數，並持續增加各層次補助團隊的能量，進一步創造提升團隊向上流動，作為國家文化名片的可能。

▲▼文化部對「表演藝術補助金三角」增加支持力度。（圖／文化部）

▲文化部對「台灣品牌團隊」徵選放寬規定。（圖／文化部）
 
新修正「台灣品牌團隊計畫補助作業要點」，刪除團隊應立案滿10年規定，以及整合與放寬國際交流計畫形式，包含受國際藝術節邀演、辦理工作坊、赴國際參與共製計畫等交流計畫，都將成為「台灣品牌團隊」的補助內容。

文化部指出，補助要點修正希望鼓勵更多營運規模及藝術能量成熟的團隊，可加入台灣品牌、減少團隊必須個別申請國際交流計畫的繁複行政工作，也期待入選品牌團隊，能更具國際展演能量及國際識別度。
 
至於同樣增加補助資源的「Taiwan Top團隊」將由國藝會主政，文化部指出，透過近年法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節等國際知名藝術節，加上今年巴黎文化奧運經驗，台灣的中小型、中壯團隊亦展現豐沛及進軍國際能量。期待透過更多的資源投入，增加補助此類型團隊的力度，並研擬加碼獎勵優秀團隊，進一步培植跨入成為「台灣品牌團隊」的可能。

▲▼文化部對「表演藝術補助金三角」增加支持力度。（圖／文化部）

▲文化部對「表演藝術補助金三角」增加支持力度。（圖／文化部）

在表演藝術補助金三角以外，也持續透過多元、策略性補助計畫，如配合國家語言方案，規劃「鼓勵表演藝術台語內容產製」；為疫後振興訂定「鼓勵團隊至偏鄉巡演計畫」；強化對兒童劇團演出的扶植。

還有因應文化幣適用年齡下修政策，研擬鼓勵團隊提出針對青少年觀眾製作演出；補助團隊尋找合法倉儲租用空間；補助多元類型的表藝相關計畫；扶植青少年藝術家發展；透過媒合團隊駐館及補助縣市場館營運，進而使館、團合作發揮最大效益等，鼓勵團隊維持及提升創作能量。

文化部表示，「台灣品牌團隊計畫」自即日起至12月25日受理線上申請，相關資訊請至文化部獎補助資訊網查詢。

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