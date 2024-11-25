獨／「我錯在有孩子嗎」　文化部駐外女祕書控霸凌害暴肥50公斤

記者張琦珍／台北報導

文化部駐紐約臺北文化中心驚爆上司霸凌單親女祕書！紐文中心祕書H小姐，跨海向ETtoday控訴，紐文中心張姓主任從她2021年赴美上任第一天開始，就把她當成「專用垃圾桶」，長期對她進行「冷暴力」，只要心情不好就會找藉口罵她，其他同事可以報加班，她卻不可以，張女還要求H小姐一切對外溝通，都要經過她批准，甚至無中生有，讓H小姐經常以淚洗面，夜不成眠，最終得了憂鬱症，體重從原本的50公斤暴增成100公斤。

上個月26日H小姐終於忍無可忍，向文化部申訴，沒想到，1個月過去，申訴沒下文，她只好向外界求援。而經過ETtoday追查後，文化部今(25日)中午最新回應，將於28日召開調查會議。

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▲張姓主任(左一)被H小姐指控長期冷暴力霸凌。（圖／翻攝自文化部網站）

生活壓力加重 霸凌行為雪上加霜

H小姐表示，2021年赴紐約上任時，因兒子初來乍到且尚未熟悉環境，加上疫情期間，外國人在紐約租屋不易，她不得不在生活安頓前暫時帶孩子到辦公室，然而，她的這一舉動卻成為張姓主任批評的理由。

H小姐稱，張女曾當著全辦公室的面，責備她：「為什麼要帶小孩來辦公室」、「為什麼找不到房子」、「既然這樣，你就不該來美國。」這番話深深刺痛了身為單親母親的她。

H小姐聲淚俱下地說：「我只是希望主管給我一點理解，但是她一句你就不應該來美國，我覺得自己千錯萬錯，不是錯在工作能力不好，而是錯在我有一個小孩要照顧！」H小姐說，自己舉目無親，只能將小孩帶在身邊。

▲H小姐爆肥50公斤身形變化。（圖／H小姐提供）

除了生活安排上的挑剔，H小姐指出，張女在業務上，也常公開對她說「工作能力不足」、「中英文能力差」的羞辱性言論攻擊。在海外孤立無援的環境下，這種指責令她備感壓力。

特別是被指責「中英文能力差」，讓H小姐難以忍受，因為在成為公務員前，H小姐曾在報社擔任文字編輯，出版過五本書，更曾替出版社翻譯過英文書籍，目前在博客來都可以找到H小姐的著作，但是人在異鄉又處於被孤立環境，她只能忍氣吞聲。

精神崩潰 求助無門

長期的職場霸凌導致H小姐罹患憂鬱症，她在申訴書中提到，「只要走進辦公室，就無法控制地流淚，回家也不敢睡覺，因為擔心台北有公務需求沒及時回應會再被責罵。」她的精神狀況日益惡化，從原本55公斤的體重暴增至100公斤，因壓力而患上胃炎等疾病。

▲H小姐的診斷書。（圖／H小姐提供）

2021年11月，H小姐接受臨床心理師評估，被診斷為中度焦慮症，後續又開始服用抗憂鬱藥物。然而，儘管精神科醫師建議她減少壓力來源，改善工作環境，但H小姐坦言，她不敢向上級反映，害怕引發更嚴重的反彈與為難。

業務管控苛刻 質疑聲四起

更讓她感到無助的是，張主任要求任何與台北或其他部門的聯繫都需先經過她的批准，使H小姐的工作彈性被剝奪，甚至連自主向文化部交流司詢問政策方向的行為，都成為被批評的理由。

不斷隱忍3年後，讓H小姐決定申訴反擊的導火線，是上個月她的公務門號要安裝附加功能，以便她與孩子通聯使用，她怕被質疑公器私用，於是向負責相關業務的同事請教，得到可以改為自費後，她將門號轉到名下，卻被張女當成「小偷」責罵，H小姐終於忍無可忍，決定反擊。

H小姐心聲：只求放過我與孩子

H小姐表示，她只希望文化部能公平處理事件，給予合理的工作條件。她在申訴書中說：「我只求他們放過我與孩子，不要再拿我是單親媽媽這件事說我不配做現在的工作。我已經盡全力在工作了。」

對此張姓主任表示，她沒有收到文化部的通知，不知道此事。她表示：「現在沒有什麼可以回應的。」將向文化部求證再處理。

文化部今天上午則表示，已聯繫文化部「職場霸凌申訴調查小組」，並已預定於11月28日召開會議進行調查。

文化部還補充說明，「當被申訴人於會議場合察覺當事人情緒波動時，之後即主動傳達駐外館人事，外館人事以第三方立場關心並了解申訴人情況。文化部主管業務單位也即刻聯繫雙方，以了解雙方情況。」

▲H小姐的申訴書。（圖／H小姐提供）