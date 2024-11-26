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鐵道局補助4.5億助攻「鐵道9兄弟」智慧化　減少誤點、維修工時

▲▼鐵道局副總工程司温志輝。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局副總工程司温志輝。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

推動智慧鐵道發展，交通部鐵道局訂定「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範」，提供鐵道機構在智慧鐵道系統作業一致標準與指引，預計明年起到118年耗資4.5億元補助台鐵、高鐵、捷運等「鐵道9兄弟」，進而達到列車減少延誤、縮短維修工時等效益。

為推動鐵道系統智慧化發展，同時解決各營運機構獨立發展智慧化應用所帶來的標準化不足問題，鐵道局110年啟動國家智慧鐵道系統發展計畫。

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該計畫包含研訂標準技術規範、建置鐵道雲平台、以機場捷運為試驗場域等三大重點工作，規範制訂過程中，鐵道局與桃園捷運公司合作，於機場捷運進行實作驗證，確認規範的可行性與實用性，試辦後，桃園捷運系統五分鐘以上延誤事件減少60%、維運作業人工時減少20%。

鐵道局副總工程司温志輝表示，未來透過智慧鐵道系統作業和編碼一致後，將可輕易辨識需要查修的是列車或是轉轍器等外，智慧鐵道還可以做到預測性維修，透過AI演算法，研判系統是否已達到檢修行動值，一旦超過行動值或誤差範圍，就會認定為快要故障，智慧鐵道系統將自動撈出，維修人員就可以前往現場確認，而不是等到號誌系統故障再去查修，避免影響列車。

▲▼鐵道局副總工程司温志輝。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局副總工程司温志輝。（圖／記者李姿慧攝）

温志輝舉例，桃捷透過預測性維修後，可在列車收班後，提早進場檢修即將故障的設備，大大減少出現故障機率，若一旦故障才去檢修，就必須進入營運中路線，影響列車停駛，因此透過預測性維修讓列車延誤5分鐘以上事件減少6成，幫助很大。

鐵道局表示，鐵道局規劃自114年起到118年，分5年補助「鐵道9兄弟」約4.5億元，補助方案預計公告90天至明年2月24日，鐵道業者就可提出計畫申請，申請後將進行評選，評選通過就可提供補助。

台灣「鐵道9兄弟」包括台鐵、高鐵、森林鐵路、糖業鐵路、台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運等9項軌道運輸系統。

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