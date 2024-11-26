　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為「史上最強」Mate 70手機亮相　「衛星尋呼」沒網路也能通訊

▲華為Mate品牌盛典。（圖／翻攝微博）

▲華為常務董事、終端BG董事長余承東。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華為今（26）日舉行「品牌盛典」記者會，發表多款智慧產品，其中，被認為Mate系列手機裡「史上最強」的Mate 70也首次亮相。據了解，Mate 70手機使用OLED顯示螢幕、第二代崑崙玻璃，並使用高亮鈦玄武架構機身，同時，也首次對外公佈進階版的「衛星尋呼」技術。

▲華為Mate品牌盛典。（圖／翻攝微博）

▲華為Mate 70系列手機。（圖／翻攝微博）

《財聯社》報導，華為Mate品牌盛典發佈Mate 70系列手機，並推出Mate X6折疊屏（摺疊螢幕）手機。另外，還帶來智能汽車、新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。

華為常務董事、終端BG董事長余承東豪氣的表示，「Mate一直被模仿，從未被超越，Mate一直引領工藝的創新，不斷創新才能引領行業，靠抄襲是沒有未來的。能超越Mate的只有Mate！」

▲華為Mate品牌盛典。（圖／翻攝微博）

▲華為Mate 70手機「衛星尋呼」功能全球首發。（圖／翻攝微博）

至於全球首次公開的「衛星尋呼」功能則是使用戶在沒有移動網路訊號的地方，可以藉由衛星通訊，如在偏遠地區、海洋、山區或自然災害發生時，使用者可以夠過衛星與外界保持聯繫，是Mate 50系列手機的衛星發送訊息的功能再升級版。‌

此外，Mate 70手機還配置了一項AI新技術「隔空傳送」，也就是「華為互傳」供功能引入螢幕手勢的觸發識別功能。余承東在示範影片中，利用手勢的一抓一放，Mate 70就能將相關內容隔空傳送到平板電腦設備上。

▲華為Mate品牌盛典。（圖／翻攝微博）

▲華為Mate 70「AI隔空傳送」功能。（圖／翻攝微博）

在網路效能上，余承東表示，華為Mate 70系列採用第二代靈犀通訊，5A速度快人一步，「在演唱會發圖高鐵視頻通話、地鐵刷視頻、地庫掃碼等場景下用網體驗進一步提升。」

余承東強調，得益於原生鴻蒙操作系統與全新硬件配置，華為Mate 70系列整機性能提升40%，帶來史上最強悍的Mate，「在華為方舟引擎的加持下，流暢體驗和遊戲性能大幅提升，華為Mate 70續航提升24%。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
上班族蹺班衝「英雄遊行」！萬人擠爆館前路　球迷從新竹殺上來
快訊／陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍　曾豪駒台下忍不住落淚
快訊／海盜點頭放行　鄭宗哲加入冬盟
直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑
賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現
采盟再發道歉聲明「這1句」不見了　網怒灌爆
12強每人700萬元獎金　賴清德：想結婚、生小孩的不用猶豫了
快訊／00940公告第6次配息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸籍連環性侵犯德國落網　光頭戴眼鏡長相斯文...長時間任「IT工程師」

滿月斷奶！夫妻只餵2月大兒「米糊」　醫嚇：多重器官衰竭

王毅：領土和海洋爭議應由當事方協商解決　非按盟友「劃線」

小米自研3nm晶片明年推出　將「取代高通聯發科」

華為「史上最強」Mate 70手機亮相　「衛星尋呼」沒網路也能通訊

美軍P-8A巡邏機飛越台海　陸批：停止歪曲炒作

隨身攜帶「死蟑螂」！　男大生花光學費…敲詐63名業者17萬元

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

陸籍連環性侵犯德國落網　光頭戴眼鏡長相斯文...長時間任「IT工程師」

滿月斷奶！夫妻只餵2月大兒「米糊」　醫嚇：多重器官衰竭

王毅：領土和海洋爭議應由當事方協商解決　非按盟友「劃線」

小米自研3nm晶片明年推出　將「取代高通聯發科」

華為「史上最強」Mate 70手機亮相　「衛星尋呼」沒網路也能通訊

美軍P-8A巡邏機飛越台海　陸批：停止歪曲炒作

隨身攜帶「死蟑螂」！　男大生花光學費…敲詐63名業者17萬元

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

大略-KY未繳財報　金管會：最快明年4月7日下櫃

被問波波醫生爭議　考試院副院長被提名人：勿因個案全盤否定

鐵道局補助4.5億助攻「鐵道9兄弟」智慧化　減少誤點、維修工時

采盟蹭球員「不是第一次」自肥惡行曝！機場攔住拍合照　猛貼球員

13歲偶像練習生疑遭「按在地上霸凌」　教師媽二度發聲：生理特點造成

高宇蓁「床戲尺度太大要修改」男友心聲曝光！　砸8位數跨界電影

又有雞受害！高雄里長明發百片雞排+啤酒　還有百份肉包紅豆餅

六月出國「兒天天傳訊喊想妳」　暖心對話曝光：希望以後對女友也這樣

黃曉明新片票房超慘「上映9天就下架」！　網搖頭：被葉珂拖累

在家習慣了！住宿舍「可以不穿內褲嗎」　過來人給建議：很通風

大陸熱門新聞

對岸查扣台灣課本：錯將「省」標「國家」

上海餐廳賣白粥890元　萬人驚呆

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘是女裝

隨身帶死蟑螂！男大生敲詐餐廳17萬元

西湖最美交警「小朴信惠」升職 網封「動物方城市」兔警官茱蒂

中國對日本試行「免簽」

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍 擺攤2個月...去年179萬標出

就要看《一部未完成的電影》！　陸網喊「到金馬看金馬」

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」

更多熱門

相關新聞

東森房屋店東長研習營AI科技助力　激勵正向迎接2025房市新挑戰

東森房屋店東長研習營AI科技助力　激勵正向迎接2025房市新挑戰

2024年房市管制政策及市場景氣影響，東森房屋於11/25至11/26舉辦一場為期兩天一夜的「店東長研習營」，現場的店東們熱情參與反響熱烈。東森房屋營運長胡淑惠表示：在此次研習營中，東森房屋特別邀請激勵領域專家，活動主題聚焦於提高跨店合作共識、凝聚向心力，形成有效良好溝通領導關係。

輝達新AI「Fugatto」創造新聲音

輝達新AI「Fugatto」創造新聲音

苗豐強看旺AI「迎10年榮景」

苗豐強看旺AI「迎10年榮景」

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

關鍵字：

手機華為智慧衛星通訊AIMate 70Mate余承東

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面