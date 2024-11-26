華為「史上最強」Mate 70手機亮相　「衛星尋呼」沒網路也能通訊

▲華為常務董事、終端BG董事長余承東。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華為今（26）日舉行「品牌盛典」記者會，發表多款智慧產品，其中，被認為Mate系列手機裡「史上最強」的Mate 70也首次亮相。據了解，Mate 70手機使用OLED顯示螢幕、第二代崑崙玻璃，並使用高亮鈦玄武架構機身，同時，也首次對外公佈進階版的「衛星尋呼」技術。

▲華為Mate 70系列手機。（圖／翻攝微博）

《財聯社》報導，華為Mate品牌盛典發佈Mate 70系列手機，並推出Mate X6折疊屏（摺疊螢幕）手機。另外，還帶來智能汽車、新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。

華為常務董事、終端BG董事長余承東豪氣的表示，「Mate一直被模仿，從未被超越，Mate一直引領工藝的創新，不斷創新才能引領行業，靠抄襲是沒有未來的。能超越Mate的只有Mate！」

▲華為Mate 70手機「衛星尋呼」功能全球首發。（圖／翻攝微博）

至於全球首次公開的「衛星尋呼」功能則是使用戶在沒有移動網路訊號的地方，可以藉由衛星通訊，如在偏遠地區、海洋、山區或自然災害發生時，使用者可以夠過衛星與外界保持聯繫，是Mate 50系列手機的衛星發送訊息的功能再升級版。‌

此外，Mate 70手機還配置了一項AI新技術「隔空傳送」，也就是「華為互傳」供功能引入螢幕手勢的觸發識別功能。余承東在示範影片中，利用手勢的一抓一放，Mate 70就能將相關內容隔空傳送到平板電腦設備上。

▲華為Mate 70「AI隔空傳送」功能。（圖／翻攝微博）

在網路效能上，余承東表示，華為Mate 70系列採用第二代靈犀通訊，5A速度快人一步，「在演唱會發圖高鐵視頻通話、地鐵刷視頻、地庫掃碼等場景下用網體驗進一步提升。」

余承東強調，得益於原生鴻蒙操作系統與全新硬件配置，華為Mate 70系列整機性能提升40%，帶來史上最強悍的Mate，「在華為方舟引擎的加持下，流暢體驗和遊戲性能大幅提升，華為Mate 70續航提升24%。」