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高盛估中國GDP增速4.5%　政策若不夠力「恐有下行風險」

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

▲中國經濟復甦緩慢，今年GDP增速達標面臨挑戰。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

高盛預估，2025年中國GDP增速為4.5%，略高於其他一些機構，但還是低於中國官方設定的「5%左右」目標。同時，高盛也強調，實現這一數據的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的，「如果財政方面的發力不及預期，經濟增長可能會有下行風險。」

高盛首席中國經濟學家閃輝20日表示，明年中國經濟最大的不確定性因素是美國的關稅政策，有些商品可能有60%的增加，有些只有5%的增加，「 2018年、2019年，美國給中國商品加關稅的過程中就有區分對待，川普政府可能更介意消費品價格上升。」

對於加徵關稅的時間點，閃輝認為，可能會比各界想的早，因為301調查已經完全結束，或許在明年第一季就會發生。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

這意味著明年中國對全球出口的增量將受到影響。對中國經濟的影響將集中在明年二三季度，全年對GDP的水平有0.7個百分點的拖累。為了對衝這一影響，高盛表示，人民幣對美元可能在關稅增加後小幅貶值，預計在未來6~12個月，將會到7.5的點位。

國內來看，閃輝認為，房地產仍然是拖累經濟增長的一個因素，按照高盛的預測模型，2025年之後，房地產對於經濟的拖累會逐漸變小，壞消息是2025年還是有一定程度的拖累。

閃輝直言，房價止跌回穩需要供需再平衡，目前不論是降息還是降首付，以及取消限購等，在需求側所做的政策支持是合理的，與此同時在供給方面要嚴控增量，優化存量。

▲▼電熱毯,工廠,工人,工作。（圖／視覺中國）

在消費方面，目前的政策導向也是加大力度支持，但閃輝認為，消費的復甦之路可能是比較漫長的，先要解決勞動力市場和工資收入增長方面的問題，才能夠持續性地支持消費的復甦。

基於以上因素的分析，高盛預測，2025年GDP增速將達到4.5%。內需和外需對GDP增速的貢獻將發生輪動。內需從3.6%到4.4%，外需淨出口從1.3%下降到0.1%。通脹將呈緩慢恢復，預測明年PPI將是0%的增長，CPI將是0.8%的增長。

閃輝強調，這一切預測的情景假設是，貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

對於明年的政策預期，閃輝指出，貨幣政策和財政政策都有進一步寬鬆的空間，「2025年預計政策利率有40個基點的降息，2026年繼續下降20個基點。財政方面，預測明年的財政赤字率為3.6%，如果把各種專項債、超長期特別國債、准財政的工具等全部加總在內，廣義的財政赤字將佔到GDP的13%，比今年的11.2%進一步擴張。」

閃輝特別提到，「這就是為什麼我們會有一個4.5%的經濟增速的預測，如果財政方面的發力不及預期，經濟增長可能會有下行風險。」

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