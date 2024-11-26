現實生活「最佳影后」TOP3星座！第一名為利益展現笑容

記者黃稜涵／綜合報導

台劇《影后》大咖雲集，謝盈萱、楊謹華、謝瓊煖等實力派影后同台飆戲，讓觀眾大呼過癮，播出後掀起全台討論熱潮，引發廣大迴響，清水孟國際塔羅小孟老師分析出現實生活「最佳影后」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

▲台劇《影后》掀起全台討論熱潮，快來看看你是不是現實生活中的「最佳影后」。（圖／翻攝自FB/Netflix）



TOP3：金牛座



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金牛座個性很壓抑，在職場中為了求生存，會演出「人人好」的一面，會對老闆同事演出貼心的舉動，但有時演過頭了，又會覺得「自己幹嘛對人那麼好」，因此，金牛座是一位職場中絕佳的好演員，榮登第三名寶座。

TOP2：射手座



射手座在感情方面，會演出清純的模樣，有時會假裝失意，忘記過去交了幾個人，當射手遇見心動之人，會上演自己是全天下最真的人，吵架或分手時，也會充滿戲劇性的分手橋段，讓人堪稱「愛情片中的影后得主」。

TOP1：摩羯座



摩羯座各方面八面玲瓏，在公關方面，摩羯座很會應付客戶、對待家人朋友。另外，對於難相處的同事，摩羯都能為了利益展現笑容，只要利益消散，摩羯就會立刻變臉，因此，摩羯座在各個領域對待不同的人，可說是得心應手，堪稱「資深國際影后」。